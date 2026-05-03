タレントか上沼恵美子（71）が3日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。話題のドラマについて語った。

この日は、Netflixで独占配信中のオリジナルドラマ「地獄に墜ちるわよ」の話題に。日本一有名な占い師とも言われた故細木数子さんの生涯を描き、戸田恵梨香が主演。主人公の光と影を描く衝撃の内容は「事実に基づくフィクション」とされている。

ドラマを全話すでに見終えたという上沼は、細木さんと「親しかった」と回想。「テレビで乗りに乗って、東京のキー局で自分の番組を持つ前、大阪でずっと出てくれてはった」と懐かしんだ。

ただ、「生い立ちとかはまったく知らなかったんで、ドラマ見てびっくりしたわ。すごい過去を持ってはったんだなあって。苦労してはるね」と驚きを込めた。「ハンパやないね、あの根性は。あの富を何十年の間に、焼け野原から手に入れる女の物語だから。並大抵のことやない」と評した。

細木さんの10〜60代を演じた戸田については「すばらしかった、最高！」と絶賛した。体形や骨格も違う細木さんを演じるため、戸田は老けメイクに3時間半かけ、衣装協力も得て本人が着ていたものを着用。役づくりへのこだわりが紹介され、上沼は「細木先生にそっくり！うまい！メイクも上手やったねえ、よく似てはったわ」と感心していた。