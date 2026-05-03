元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈(30)が2日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次（57）にかつて禁止されたことを明かした。

加藤とは日本テレビ時代に2年間共演した「スッキリ」以来の共演となった岩田は、加藤の性格を「誰よりも分かっているんで」と明言。大変だったかと問われても「大変でしたよ」と断言した。

加藤は当時の岩田について「腹が据わってましたよ」と語ると、岩田は「入社して一発目が所さん、たけしさん（との共演）だったっていうのもあって、それ以降の加藤さんとかは緊張しなかった」と平然と話した。

加藤が「若干なめてたんだよ。隙あらばモノマネやろうとする。俺怒った記憶があるの」とぶっちゃけると、岩田は「封印されました」と淡々。

加藤は「“お前、その中途半端なモノマネやめろ！って言った覚えがある」「俺のことなめてるのかも知らないけど、ちょいちょい入れて、パッと見るんだよ、こっち。“こっち見られても困るんだよ、お前！”って言って」と話して笑わせた。

岩田は覚えはあると言い、「モノマネで3年間ぐらい食いつないでアナウンサー人生やってきたんで」と苦笑したが「でも加藤さんの前では全部取り上げられて、いったん。だから2年全くやらなかったですね」と振り返った。

女将役のタレント・島崎和歌子は「なんでそんなことするの？」と言い放ち、岩田は「えっ？そんなに？」と動揺。岩田と他局だったが入社同期にあたり仲良しだというアシスタントMCの宇賀神メグアナウンサーも「アナウンサーがモノマネを朝の番組で挟もうとするのは結構前代未聞。あんまりないんですよ」とツッコミを入れた。