◆ファーム・リーグ 巨人―広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の山崎伊織投手が、実戦復帰のマウンドでわずか２球で緊急降板となった。

初回、歓声に包まれながらマウンドに立った山崎だったが、先頭の岸本へ、２球目を投げ終えたところで、自らベンチへ向かって違和感を訴えた。駆けつけたトレーナーとともにそのままベンチへ。そのまま交代となって２番手・松浦がマウンドに上がった。

山崎は右肩のコンディション不良で離脱して以降、初の実戦。３月６日のオープン戦・オリックス戦（京セラドーム）以来５８日ぶりにマウンドだった。

５年目の昨季チームトップ＆自己最多１１勝で３年連続２ケタ勝利をクリアし、今季の開幕投手筆頭候補に挙がっていた右腕。しかしシーズンインまで２週間を切っていた３月１５日に故障班入りすることが決まり、懸命にリハビリを続けてきた。

今月１５日に座った捕手へのブルペン投球を再開。同２２日、２９日と２度ライブＢＰで対打者へのピッチングを行い、慎重にステップを踏んできた。復帰に向けて「ここまで（リハビリなどに）携わってくださった方々に感謝の気持ちを持って毎日プレーしていきたい」と話していた。