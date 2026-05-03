キスマイ玉森裕太、個性あふれるシール帳公開「クセが強すぎる」「コレクター魂が発動してる」
【モデルプレス＝2026/05/03】Kis-My-Ft2の玉森裕太が5月1日、自身のInstagramを更新。シール帳のチェックをされる様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】キスマイ玉森「クセが強すぎる」とツッコミ相次いだシール帳
以前からシール帳を作っていることを明かしていた玉森は、イベントプロデューサーの明円卓氏からそのシール帳の抜き打ちチェックをされる様子を動画で公開。「毎日カバンの中入ってますよ」と日々持ち歩いており、「たっくさんシール貰って全部可愛いのよ」とシールを貰い数は豊富にあるというものの、中身は以前もらったシール以降は増やしていないと明かした。
さらに「気づいたのよ…シールとして売られてないものが好きなのかもね」とコレクションへのこだわりもある様子。韓国でのプリクラもシール帳に貼るようにすすめられると「ちょっときついかな…」ととまどいつつ、コメント欄には「どうしましょうか衣装展にシール帳展示してますよね、自分」と記している。
この投稿には「真剣に悩んでて可愛い」「コレクター魂が発動してる」「クセが強すぎる」「可愛いシールより個性派なのかな」「シール帳と玉森くんの組み合わせ見てるだけで萌える」「シール帳まめに公開してください」などの声も寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キスマイ玉森「クセが強すぎる」とツッコミ相次いだシール帳
◆玉森裕太「シール帳の抜き打ち」チェックの様子公開
以前からシール帳を作っていることを明かしていた玉森は、イベントプロデューサーの明円卓氏からそのシール帳の抜き打ちチェックをされる様子を動画で公開。「毎日カバンの中入ってますよ」と日々持ち歩いており、「たっくさんシール貰って全部可愛いのよ」とシールを貰い数は豊富にあるというものの、中身は以前もらったシール以降は増やしていないと明かした。
◆玉森裕太の投稿に反響
この投稿には「真剣に悩んでて可愛い」「コレクター魂が発動してる」「クセが強すぎる」「可愛いシールより個性派なのかな」「シール帳と玉森くんの組み合わせ見てるだけで萌える」「シール帳まめに公開してください」などの声も寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】