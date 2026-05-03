「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）

首位の阪神が１６安打で大勝。佐藤輝明が初回に先制適時二塁打、八回は８号ソロを放ち４安打２打点の活躍。七回には郄寺望夢、代打・中野拓夢、代打・小野寺暖が適時打を放ち試合を決めた。先発の大竹耕太郎は緩急を生かし７回４安打１失点で２勝目。九回を締めたラファエル・ドリス投手が通算１００セーブを達成した。以下は藤川監督の主な一問一答。

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−ポイントとなったのはどのシーン。

「タイガースの方が安打数も多かったですけど、得点数がそうでもないという…案外、怖いゲームになりましたね」

−最後を締めたのは盟友のドリス。ＮＰＢ史上最年長１００セーブ。

「おじさんだね（笑）。でも、モレッタが先に投げていましたけど、そういう意味で野球って怖いよなということも、また各選手に教えてくれる」

−ブルペン陣に与える影響は大きい。

「あると思います。力があれば何歳からでも、いつからでも、自分を高められる。小さな積み重ねの経験の差が出てきますから。だから、ひたむきに常にやる必要があると言っているんですけどね。神様はドリスにくれたんじゃないですか？そう思いましょう、きょうは」