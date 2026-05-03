「にんじんスティック」を3秒でおいしくする「切った後にやること」。なんと使うのは水だけ！

20〜59歳の65％が「野菜不足を感じている」

株式会社アイスタットが2024年に20歳から59歳の男女300人に調査した野菜の摂取量についてのアンケートで、野菜不足を感じているかという質問に対し、「そう思う」と答えたのは約65％で、そう思わないと思う人を大きく上回った。

特に野菜不足と答えた割合が多かったのは、40代（66.7％）で、反対に「そう思わない」と答えたのは、20代30代（39.2％）だった。

1日当たりの成人の野菜摂取目標量は350ℊと言われているが、摂取できていないと答えた人にその理由を訊くと、20代30代では、「調理の時間がないから」（21.2％）、「野菜がおいしくないから」「今の量で充分と思っているから」（ともに18.2％）という答えが多かった。

野菜不足を感じているけど、摂っていないわけではないし、そもそもおいしくない、また摂るのも手間がかかる（調理に時間がかかる）といういいぶんのようだ。

では、もう一方の野菜側はどう感じているのか。

そんな視点で野菜料理を教えてくれるのが、『野菜のいいぶん 誰も教えてくれない秘密のレシピ130』（白崎裕子著/ダイヤモンド社）だ。

たとえば本書にある野菜のいいぶんとしては、こうだ。

「塩をふったらすぐにもまないで」（にんじん）

「そんなところに包丁を入れないで」（かぼちゃ）

「もっと広げて焼いてほしい」（もやし）

「まずは、お水を1杯くれませんか？」（とうもろこし）

「大根おろしはサラダなんです」（大根）

一見なぞかけのように見えるこれら「いいぶん」は、本書を読むともっともな主張であり、普段やっていた野菜の扱いが、ちょっとズレていたり、知らないがゆえに、もったいないことをしていたんだと気がつく。

まずはにんじんのいいぶんを聞いて、3秒でおいしくなる「にんじんスティック」で試していただきたい。本書より抜粋してお届けする。

にんじんのいいぶん

にんじんは、光をためる野菜です。土の中で育つのに、あんなに明るい色をしているのは、βカロテンという橙色の色素をたくわえているから。葉で受けた光の働きが、根の色として残ります。春夏はみずみずしくやわらかく、秋冬は寒さから身を守るために糖分を増やして甘くなります。少し加えるだけで料理がぱっと明るくなるのは、にんじんが持っている光の色がお皿の上に広がるから、かもしれないですね。

にんじんスティック

材料

にんじん… 1本

マヨネーズ …適量

作り方

1 にんじんは両端を落として6〜8cmの長さに切り、縦に1cm幅に切る。切り口を下にして1cm幅に切る。

2 ボウルに入れ、熱湯をかける。にんじん全体が湯に浸かってから3秒数え、すぐにざるに上げる。

水にさっとさらし、水気をよくきって冷蔵庫で冷やす（氷水で冷やすとすぐに食べられる）。マヨネーズにつけて食べる。

保存メモ

葉がついていたら落とし、乾燥を防いで立てて野菜室へ。

「お湯をかけられると、びっくりして目がさめちゃう」というにんじんは、熱湯にさっと浸すだけで、特有と思っていた青臭さが消えて、甘みが際立つ。

時間はほんの3秒（1，2，3と数えよう）。すぐに冷水にとって水気をきると、色がパッと明るくなり、歯ざわりも軽やかに変わる。

ぜひお試しいただきたい。

続く第2話「にんじんラペを美味しく作るための「にんじんの塩もみ」間違えてはいけない”タイミング”」では、「塩をふったらすぐにもまないで」というにんじんに、なら「いつもめばいいのか」を訊いてみたい。

【２話】にんじんラペを美味しく作るための「にんじんの塩もみ」間違えてはいけない”タイミング”