◎前夜にプロ初登板初勝利を挙げた西武・佐藤爽は「もう見たくなくなるくらい、多くのLINEが来ました」。既読スルーせず、一件一件返信しているそうです。

◎3日に先発する巨人・井上はゴールデンウイークの思い出を聞かれると、熟考の末に「野球しか…。なんかすみません」。真剣に考えてくれてありがとうございました。

◎オリックス・九里は、前日の試合前練習で日本ハム・レイエスと談笑。「レイエス選手にこの前9人目の子供が生まれたらしくて。“おめでとう、野球チームつくれるね”と言ったら、“DHが足りない”って言ってました」。想像以上にスケールの大きな話でした。

◎前日にサイクル安打を達成したヤクルト・丸山和は記念球について「とりあえず今、家にあります。家で飾ろうか、実家に渡そうかまだ迷っています…」。うれしい悩みですね。

◎左肩故障を乗り越え、約2年ぶりに1軍復帰したDeNA・石田健。神宮球場でのヤクルト戦を前に「神宮に来るのも久しぶり。（隣接する）ゴルフ場（の建物）がつぶれたのも知らなかった」。神宮外苑の再開発に伴い、神宮第2球場と併設のゴルフ練習場は閉鎖・解体されています。