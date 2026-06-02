今回は、妻の外泊を許さない夫に反撃したエピソードを紹介します。夫はよく外泊しているのに…「私には小1の息子がいますが、息子が生まれてから泊まりがけで友達と旅行したことがありません。ただ、夫はちょくちょく友達とゴルフ旅行に行っているし、『夫は泊まりでゴルフ旅行に行くのに、私はダメなの？』とずっとモヤモヤしていました。私だって息子抜きで泊まりがけでどこかに行きたいです。そんなある日、友達に1泊旅行に誘わ