株式会社ローソンは１日、岡山空港ゴルフコースのクラブハウス内でゴルフ場初出店となる「ローソン岡山空港ゴルフコース店」をオープンした。ツアー１勝の人気女子プロゴルファー・藤田光里（３１）、株式会社ローソンの田中勇理事執行役員、吉備ゴルフクラブ株式会社の松尾武朗代表取締役社長が出席して、昼にオープニングセレモニーが行われた。岡山空港ゴルフコースのクラブハウス内１階にありゴルフ用品に加え、おにぎり