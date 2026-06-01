ソール形状のバリエーションが増えてきたウエッジの選び方を鹿又芳典がレクチャー。今回ピックアップするのは、本間ゴルフの「HONMA WEDGE」。鹿又は「他メーカーのウエッジより振り感が軽快でヘッドをコントロールしやすい。46、48度は傾斜地からでもフルショットが打ちやすくて、11番アイアンのような感覚で打てます」と話す。 長く使ってもスピン性能が落ちにくい 最近はフォ