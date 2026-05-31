¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¥È¥é¥¹¥È ¥ì¥Ç¥£¥¹½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¥È¥é¥¹¥È ¥ì¥Ç¥£¥¹ºÇ½ªÆü¤¬31Æü¡¢Ê¡Åç¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£Æá¿ÜÇò²ÏGC¡Ê6500¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2ÂÇº¹2°Ì¤Ç½Ð¤¿À¯ÅÄÌ´Çµ¡Ê¤Ê¤Ê¤¤¤íÀ¸Ì¿¡Ë¤¬8ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤òÃ£À®¡£¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¾Þ¤Î¾Þ¶â800Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£150¥ä¡¼¥É¤Î8ÈÖ¥Ñ¡¼3¡£À¯ÅÄ¤ÎÂè1ÂÇ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¼êÁ°¤ÇÄ·¤Í¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥Ã¥×¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Ç¥­¥ã¥Ç¥£¡¼¡¢Æ±