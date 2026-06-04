青山学院大学陸上競技部は4月に女子駅伝チームが発足。箱根駅伝で総合優勝9回を誇る強豪校に育て上げた原晋監督のもと、女子駅伝チームの創設を発表しました。日本テレビ「Going! Sports&News」では、1期生の2人の選手に密着しました。原晋監督が女子駅伝チームを立ち上げた思いとは箱根駅伝で「最強軍団」を作り上げてきた原晋監督が目指すのは、女性アスリートが競技とライフイベントを両立できる環境を作り、次世代のロール