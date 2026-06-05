＜ヨネックスレディス初日◇5日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞マンデー（主催者推薦選考会）で出場権を手にした高校3年生のアマチュア・戸〓玲奈が「70」で回り、2アンダーで首位タイ発進を決めた。首位タイに7人が並ぶ大混戦の初日となったが、その中には戸〓が目標に挙げる木戸愛の名前も。木戸も戸〓を「推し」と話しており、相思相愛の2人による優勝争いを目指す。【写真】戸〓さんがサング