ラムネ菓子でおなじみカクダイ製菓の「クッピーラムネ」。その公式X（@kuppy_ramune_x）がキャラクターの名前を紹介したところ、予想外のネーミングにユーザーからツッコミが殺到しています。



【写真】クッピーラムネのキャラクター名を公開

パッケージでおなじみ3キャラの名前は…！？

クッピーラムネのパッケージに描かれているキャラクター。よく目にするけれど、名前は知らないという方も多いのではないでしょうか。

公式Xの投稿では「みんな、名前おぼえてくれたかな？」という問いかけと共に、キャラクターのイラストと名前が明記されています。





ユーザーの反応は…

投稿画像の左側から・オレンジ色のうさぎ…クッピー・茶色のりす…ラム・緑色のとり…ピッピと並んでいます。

うさぎとりすの名前は商品名である「クッピーラムネ」の「クッピー」と「ラム」が当てられています。「クッピー」「ラム」となると、順当にいけば最後は「ネ」になりそうですが、とりの名前はなんと「ピッピ」。これを受け、ユーザーからは「『ネ』はどこにいった？」「鳥の名前は『ネ』じゃないのね」と、「ネ」がつかない名前に総ツッコミ状態となっています。なお、今回の投稿で公式から名前の由来は明かされていませんが、「ピッピ」という名前に対してコメント欄では「（商品名は）クッピーラムピッピ なんかギャル風味」「クッピー・ラム・ピッピ（音＝ネ）ということやな！」と、鳥の鳴き声や笛の音色を「音（ネ）」とかけているのではないか、といった推測も飛び交っています。他にも「可愛すぎる！」「名前あったんですね」などの様々な反応も寄せられています。



▽出典：クッピーラムネ【公式】／みんな、名前おぼえてくれたかな？