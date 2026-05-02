5月1日、バラエティ番組『日曜日の初耳学』（TBS系）の公式SNSが更新され、3日の放送に出演する女優・有村架純のショットが公開された。その近影が話題となっている。

番組では、林修が“時代のカリスマ”にインタビューする企画「インタビュアー林修」が放送されているが、3日にはTBS日曜劇場『GIFT』に出演している有村がゲストで登場し、これまでの役者人生を振り返る内容となるようだ。

「有村さんがこの企画に出演するのは初めてです。スタジオに登場した有村さんは、柄物のボトムスに黒いシャツを合わせたシックな装いを披露しました。これまでブラウンだった髪を黒に染めており、清楚なビジュアルです」（テレビ局関係者）

公式SNSが公開した予告映像には、収録について「すごく緊張した」と当時の心境を吐露しながらも笑顔を見せるインタビュー動画も添えられていた。

そんな有村の“イメチェン”に、Xでは驚きの声も聞かれていた。

《有村架純さんてわからなかったわ。見るたび違う人に見える》

《なんでこんなに番組によって顔が変わるの?》

芸能プロ関係者が語る。

「有村さんのInstagramは、2月以降、更新がストップしています。今回の出演では、黒髪がかなり印象的でした。肌の透明感が際立ち、メイクもよりナチュラルさが目立っていました」

過去には、2024年7月に放送されたドラマ『海のはじまり』（フジテレビ系）で「やせた」という指摘があがったこともある有村。背景には、環境の変化もあるだろうと前出の芸能プロ関係者は続ける。

「これまで、女優としての仕事が多かった有村さんですが、2025年からはモデルとしての活躍が増えてきました。とくに『ロエべ』や『プラダ』など、世界的ブランドとのタイアップも目立ちます。そうした環境から、美のアンテナがアップデートされているのでは」

有村の美貌に今後も注目が集まりそうだ。