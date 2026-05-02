『ちるらん新撰組鎮魂歌』最終回 沖田vs芹沢の激闘決着 新撰組の未来を懸けた死闘の果てに…
山田裕貴が主演を務めるドラマ『ちるらん新撰組鎮魂歌』のドラマシリーズ“京都決戦篇”最終回が、U-NEXTで独占配信された。
【写真】見どころを紹介！場面カットを一挙公開
本作は、橋本エイジが作画、梅村真也が原作を手がけた人気コミックを初実写化した作品。幕末の京都を舞台に、新撰組の志士たちの激しくも熱い生き様を描く。主人公・土方歳三を山田が演じ、鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎、宮崎秋人、岩永ひひおらが新撰組隊士として出演。さらに中島健人、松本潤、綾野剛ら豪華キャストが脇を固める。
■最終回のあらすじ
新撰組の未来を賭けた最後の死闘が始まった。仲間たちの想いを背負い芹沢鴨に挑んだ沖田総司は、内なる「鬼」を解放するも、その人斬りの剣を芹沢に「つまらない暴力」と一蹴される。
絶体絶命の窮地に、瀕死の近藤勇が駆けつけ、命を懸けて弟子を守ろうとする。その師の姿は、かつて「鬼子」と呼ばれた自分を救ってくれた近藤との絆を沖田に思い出させ、ついに彼を真の剣士として覚醒させた。
覚醒した沖田と、彼を「最高の暴力」と認めた芹沢。二人の壮絶な死闘が始まる。
芹沢との戦いが終わり、心に虚無を抱える土方。しかし、彼の前に長州の革命家・高杉晋作が、新たな時代の象徴として現れる。「GOD」を自称し、旧時代を破壊しようとするこの男に、土方は新たな「宿敵」を見出し、再びその血を滾らせる。
剣の時代が終わりを告げ、新たな動乱が始まろうとしていた。これは、誠の武士たちが駆け抜けた時代の、壮大な物語の新たな始まりである。
【写真】見どころを紹介！場面カットを一挙公開
本作は、橋本エイジが作画、梅村真也が原作を手がけた人気コミックを初実写化した作品。幕末の京都を舞台に、新撰組の志士たちの激しくも熱い生き様を描く。主人公・土方歳三を山田が演じ、鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、柳俊太郎、宮崎秋人、岩永ひひおらが新撰組隊士として出演。さらに中島健人、松本潤、綾野剛ら豪華キャストが脇を固める。
新撰組の未来を賭けた最後の死闘が始まった。仲間たちの想いを背負い芹沢鴨に挑んだ沖田総司は、内なる「鬼」を解放するも、その人斬りの剣を芹沢に「つまらない暴力」と一蹴される。
絶体絶命の窮地に、瀕死の近藤勇が駆けつけ、命を懸けて弟子を守ろうとする。その師の姿は、かつて「鬼子」と呼ばれた自分を救ってくれた近藤との絆を沖田に思い出させ、ついに彼を真の剣士として覚醒させた。
覚醒した沖田と、彼を「最高の暴力」と認めた芹沢。二人の壮絶な死闘が始まる。
芹沢との戦いが終わり、心に虚無を抱える土方。しかし、彼の前に長州の革命家・高杉晋作が、新たな時代の象徴として現れる。「GOD」を自称し、旧時代を破壊しようとするこの男に、土方は新たな「宿敵」を見出し、再びその血を滾らせる。
剣の時代が終わりを告げ、新たな動乱が始まろうとしていた。これは、誠の武士たちが駆け抜けた時代の、壮大な物語の新たな始まりである。