2回の第2打席でナックルカーブを捉えた豪快な一発

【MLB】パドレス ー Wソックス（日本時間2日・サンディエゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が1日（日本時間2日）、敵地で行われたパドレス戦に「2番・一塁」で先発出場し、2回の第2打席で3試合ぶりとなる13号3ランを放った。これで本塁打ランキングでメジャー単独トップに躍り出て、シーズン65発という規格外のペース。米国ファンからは驚愕の声が殺到している。

注目のアーチは、3-0とリードして迎えた2回2死一、三塁の第2打席で飛び出した。相手先発のマルケスが投じたナックルカーブを完璧に捉えると、打った瞬間にそれと分かる確信歩き。打球速度111.1マイル（約178.8キロ）、飛距離413フィート（約125.9メートル）、角度26度を記録する豪快な13号3ランを放ち、リードをさらに広げた。

劇的な逆転3ランとなった4月27日（同28日）のエンゼルス戦以来となる、3試合ぶりの本塁打だった。これまで12本で並んでいたアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）やヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）を再び置き去りにし、メジャー単独トップに浮上した。

ア・リーグ新記録も狙える驚愕の打棒に米国のファンも熱狂している。「ムラカミが止められない」「なんて打球なんだ」「信じられない存在だ」「ムラカミ、君を愛してる」「誰も追い付けないぞ」「また打ったのか」「オオタニよりすごい」「こいつは狂ってる」「日本から来た最高傑作」「史上最高の選手だ」といった声が相次いだ。（Full-Count編集部）