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思わず二度見したよね。

僕の激推しサウンドバー「JBL BAR 1000」が、AmazonスマイルSaleでハチャメチャにお安くなってまして、ちょっとこれ見て。

Screenshot: ヤマダユウス型

-49％。ほぼ半額ってマジですか…！

サウンドバーの両端が、取れる

この「JBL BAR 1000」の何が面白いって、サウンドバーの両端が取り外せるんです。取り外したスピーカーはサウンドバーとリンクし、リアスピーカーとして機能します。

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つまり、サウンドバー1台で本格的なサラウンド環境が構築できる。大きなサブウーファーも付属してるし、あまりに画期的なサウンドバーなんですよね。昔試聴しましたが、その臨場感には驚かされたものです…。

今は第2世代モデルがいるので、このモデルは前世代としてお安くなっているのでしょう。ですが型落ちとはいえ音の広がりはホンモノ。それがこの価格ってのは見逃せませんよ。

JBLのサウンドバーを体験したら、｢放心状態｣にさせられました

JBL BAR 1000 サウンドバー/7.1.4ch完全ワイヤレスサラウンド/Dolby Atmos/DTS:X/eARC対応/ブラック JBLBAR1000PROBLKJN 72,800円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon