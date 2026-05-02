「どうすればいいと思う？」と言うリーダーほど「仕事ができない」理由

「なぜ？」と詰めても、「どうすれば？」と聞いても、部下は動きません。答えを持たない相手に必要なのは反省ではなく、次に取れる具体的な選択肢です。

SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき」になれる 令和リーダーの基本 を本記事で紹介します。

「どうすれば」ではなく「仮説」を提示する

部下がミスをしたとき、多くの上司が「原因追求」こそが解決の糸口だと信じ、こう問い詰めます。

「なぜ、できなかったんだ？」

「なぜ、報告しなかったんだ？」

これは質問ではなく、詰問であり、部下を萎縮させるだけの「凶器」になってしまいます。

そこで、多くのビジネス書ではこう書かれています。

「なぜ（Why）ではなく、どうすれば（How）と未来を問いかけましょう」と。

しかし、安易に「どうすればいいと思う？」と聞くのもまた、部下のためにはなりません。

「どうすればいい？」と聞いてはいけない

部下がミスをした根本的な原因は、「どうすればいいか（正解）」がわからなかったから、あるいはミスをせずに仕事をやり遂げる能力が不足していたからです。

それにもかかわらず、答えを持っていない部下に対して「で、次からどうすればいいと思う？」と聞くのは、泳げなくて溺れている人に対して、岸から「どうやって泳げば助かると思う？」と聞いているようなものです。

これでは部下は答えに窮し、苦し紛れに「次は気をつけます」「確認を徹底します」といった、具体性のない精神論を答えるしかなくなります。

これでは何も解決しません。

上司の仕事は「問いかけること」ではなく「選択肢を与えること」

では、仕事ができる上司はどうするか。

オープンクエスチョンで考えさせるのではなく、「こうすればいいのではないか？」という「選択肢」を提示するのです。

上司であるあなたには、部下よりも多くの経験と引き出しがあるはずです。

その経験則から、具体的な解決策の選択肢を出し、部下に選ばせるのです。

例えば、判断に迷って報告が遅れた部下にはどう言えばいいでしょうか。

×「次から遅れないために、どうすればいいと思う？」

→部下：「……早めに報告するように意識します（具体策なし）」

○「再発を防ぐには、具体的なアクションとして2つの選択肢があると思う。A、発覚した時点ですぐに私に暫定報告のチャットを入れる。B、その場で判断できないことは、安易に回答せず持ち帰るというルールにする。君はどっちのアクションなら、確実に実行できそう？」

→部下：「Aのチャット報告なら、すぐにできそうです」

「どうすれば？」と丸投げするのではなく、「AかBか」と具体的な行動の選択肢を与えることで、部下は選ぶことができます。

選ぶという行為は、部下自身が「自分で決めた」という納得感を生み出します。また、その選択肢は上司の経験に基づいた確実な解決策であるため、再発防止の精度が格段に上がるのです。

部下が答えに詰まっているなら、それは「選択肢」を持っていない証拠です。

そこに「こういうやり方があるけど、どう？」と仮説を差し出すこと。それこそが、経験豊富な上司が果たすべき支援です。

（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』から一部を抜粋・編集し作成しました）