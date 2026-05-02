バッキバキの腹筋に釘付け！韓国の金メダル美女、大胆スイムウェア姿でアスリート体型さく裂「ビューティフル！」

韓国のオリンピック金メダリスト、イ・ユビンが大胆なスイムウェア姿を公開して話題だ。

【写真】イ・ユビン、大胆ブラトップの美しきアスリート体型

イ・ユビンは最近、自身のインスタグラムを更新。「ti amo♡」とキャプションに綴り、イタリアを訪れた際の写真を数枚投稿した。

公開された写真には、ネイビーを基調にドット柄をあしらったスイムウェアを着用したイ・ユビンが写っている。頭にはクラシカルな柄物のスカーフを巻き、サングラスをかけたスタイリッシュなコーディネートで自撮りを楽しんでいる。

何より目が行くのはアスリート体型で、鍛え抜かれたバキバキの美腹筋を惜しげもなく披露。エメラルドブルーの海に入った写真ではスラリと引き締まったプロポーションもあらわにし、多くのファンを虜にしていた。

投稿を目にしたファンからは、「女神のように美しい」「腹筋が…」「ビューティフル」「可愛い」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ユビンInstagram）

イ・ユビンは2001年4月23日生まれの25歳で、スピードスケート・ショートトラック選手として活動している。高校1年時の2018年には平昌五輪で女子3000mリレー金メダル獲得に貢献し、2022年北京五輪でも女子3000mリレー銅メダルを獲得するなど、韓国ショートトラック界の有力選手として人気を集めている。