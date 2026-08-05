サーチコリアニュース
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「私の男」から「恋人いない」へ発言二転三転 人気K-POPアイドルと大麻吸引もした“お騒がせ”元練習生（30）が再注目のワケ
「私の男に関心を持ってくれてありがとう」と記した翌日には、「恋人なんていない」と一蹴する。【画像】街中で自分の体を触らせた韓国の“段ボール女…
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【韓国】妻が家出中に性売買女性呼んで飲酒→生後3カ月の息子を暴行して死亡させた“鬼畜夫”「ストレスで頭にきて…」懲役10年の判決に控訴も
韓国で妻と口論し、妻が一時的に家を出た後、性売買女性を自宅に呼んで酒を飲み、生後3カ月の息子を暴行して死亡させた30代の男に一審で懲役10年が言…
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【韓国】投票数ミスをエクセルで勝手に修正、メッセンジャーで隠蔽協議も？選挙トラブルで発覚した選管のお粗末な改ざん疑惑
韓国で中央選挙管理委員会の投票統計操作疑惑を捜査する検察・警察合同捜査本部が、ソウルや京畿（キョンギ）などへ家宅捜索を拡大した。【写真】高市…
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日本人審判も“性接待”の対象に？韓国サッカー界で衝撃スキャンダル 過去の疑惑再燃に自国メディア「制裁の可能性排除できない」
韓国サッカー協会関係者が過去に外国人審判に対して“性接待”を行った疑惑が再浮上し、サッカー界に衝撃を与えている。【写真】日本人Kリーガー、韓…
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韓国プロ野球で異例事態 記録的猛暑で9日まで全試合中止→11日再開 大半が開放型球場で効果的な対策打てず
記録的な猛暑が続く韓国で、プロ野球が約1週間中断される事態となった。【写真】試合に集中できない…韓国プロ野球チア「ド迫力スタイル」強調SHOT韓…
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アジア大会出場の韓国代表選手、歴史講師の“特別な素養教育”を受講 大韓体育会「精神力強化プロジェクト」の一環
大韓体育会が、愛知・名古屋アジア競技大会に出場する韓国代表選手と指導者を対象に「特別素養教育」を実施した。【写真】アジア大会参戦！韓国のビー…
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韓国美人チア、破壊力バツグンの舌ペロSHOTで視線強奪！ノースリーブ姿に「ビューティフル」の声
韓国でチアリーダーとして活動したイ・ジンの近況が話題だ。【写真】イ・ジン、ぴたぴたニットから美スタイル「くっきり」イ・ジンは最近、自身のイン…
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「独島ソング」歌唱の過去が再燃 日本デビュー決定のK-POPグループが直面する“音楽以外の壁”
多くのK-POPグループにとって、日本デビューを果たすことは重要なステップである。【画像】“独島ソング”を歌うNMIXXしかし、その節目を前に、過去の…
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韓国、高齢就業者数が初の1000万人突破 10年で1.5倍に増加、働く理由は「生活費の足し」
韓国で、55〜79歳の高齢就業者が2005年の関連統計作成以降で初めて1000万人を突破した。【関連】韓国、日本を上回るスピードで「超高齢社会」に突入国…
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韓国サッカー協会を警察が家宅捜索 代表監督の選任過程めぐる不正疑惑を調査
韓国警察が、サッカー韓国代表の監督選任過程における不正疑惑と関連し、韓国サッカー協会に対して初の家宅捜索に乗り出した。【画像】韓国議員、聴聞…
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韓国警察、ホン・ミョンボ氏を被疑者として呼び出し取り調べ行う 市民団体の告発受け捜査、代表監督選任過程の不正疑惑めぐり
サッカー韓国代表の監督選任過程における不正介入疑惑を捜査する韓国警察が、ホン・ミョンボ前監督を初めて被疑者身分で呼び出し、取り調べを行った。…
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「命を脅かす猛暑」で観客心停止の事態も 異例の“全試合中止”決めた韓国プロ野球が猛暑対策を緊急討議へ
韓国プロ野球がリーグを一時中断し、「猛暑」に関する総合対策を原点から新たに議論する。【写真】韓国プロ野球の美人チア、目のやり場に困る“あみあ…
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韓国、2027年度の最低賃金が確定 日本円換算で前年より42円引き上げの「1183円」
韓国で2027年度の最低賃金の時給が確定した。【注目】「週5勤務」は「120時間連続勤務」の意？韓国の衝撃バイト募集雇用労働部は8月5日、2027年度に適…
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1月に挙げればおトク？韓国人の結婚式費用事情 繁忙期と閑散期で差額最大35万円
韓国では、結婚の繁忙期と閑散期によって挙式費用が最大325万ウォン（日本円＝約35万円）異なることがわかった。【注目】韓国人のご祝儀、「5000円」…
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韓国美人チア、“ぴったぴたトップス”で貫録プロポーション堂々披露！「腹筋ハンパない」と絶賛も
韓国プロ野球などで活動するチアリーダーのオ・ソユルが、美スタイル際立つ最新SHOTでファンを魅了している。【写真】“そこ”に釘付け…韓国美人チア…
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「反フェミニズム」掲げた韓国の極右系YouTuber、死亡した状態で発見 自宅マンションから転落か
韓国で反フェミニズムを掲げた極右団体「新男性連帯」で代表を務め、ユーチューバーとしても活動したペ・インギュさんが亡くなった状態で発見された。…
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電撃脱退から約3年半 元NMIXXジニの“印象激変”に注目集まる
韓国女性グループNMIXX（エンミックス）を早期に脱退した元メンバーの近況が関心を集めた。【画像】NMIXX、“独島ソング”を歌って日本で炎上ジニの近…
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「精神疾患の薬を何度も片付けられて頭にきた」姑を刃物で殺害した60代女、警察が拘束令状を請求【韓国】
韓国で、同居していた姑を殺害した疑いのある60代の女に対し、警察が拘束令状を請求した。【韓国の事件】60代男、知的障害の姪殺害→認知症の90代母も…
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自己都合で退職しても失業手当を受給可能に 35歳未満対象に「一生に一度」 韓国で制度改編案
韓国政府が労働市場改革の一環として、自己都合で退職した若者にも生涯に一度、失業手当を支給する案を推進する。【画像】韓国人が外国人労働者を虐待…
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韓国警察、スタバ本社を「侮辱容疑」で家宅捜索 民主化運動“冒涜”で大炎上、不買運動に歴史教育も
「タンク（戦車）デー」イベントを通じて5.18民主化運動や犠牲者を侮辱したとして物議を醸したスターバックスコリアの本社に対し、韓国警察が初の家宅…