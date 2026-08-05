サーチコリアニュース

「私の男」から「恋人いない」へ発言二転三転 人気K-POPアイドルと大麻吸引もした“お騒がせ”元練習生（30）が再注目のワケ

「私の男に関心を持ってくれてありがとう」と記した翌日には、「恋人なんていない」と一蹴する。【画像】街中で自分の体を触らせた韓国の“段ボール女…