お笑いコンビ・カナメストーンが４月２８日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」に出演した。

「Ｍ−ファイナリストってどんな人？」と題した企画で、王者・たくろうをはじめ、５組が集結。それぞれの働きぶりやプライベートが深掘りされた。

昨年のＭ−１で７位となったカナメストーンだが、山口誠は２０１９年に浮気心を試す同番組のハニートラップ企画「ザ・トライアングル」のターゲットに。本命の恋人がいた山口が、ドッキリ仕掛け人女性と下心全開でデートする様子が放送された。

「その後は大丈夫だった？」と恋人との現在の関係を確認された山口は、「別れました」と正直に報告。「この番組が原因じゃないよね？」とツッコまれると、「ちょい原因」と苦笑いを浮かべた。

スタジオがざわつく中で、相方の零士は「ちょい原因じゃないです。めっちゃ原因です！！」と上方修正。当時、山口が企画のターゲットになった経緯についても、「彼女からの依頼？違います。僕がめっちゃ頼みました。彼女に協力してくれって。２〜３時間電話しました」と真相を打ち明けていた。