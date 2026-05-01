Image: UGREEN

今年のGWは大連休チャンス。それだけ思い出の写真や動画が増えていくわけで。

でも、スマホカメラで撮った場合には、端末そのもののデータ記憶領域（ストレージ）には限りがありますし、クラウドへのデータ保存サービスも、大容量になると月額課金の負担が大きくなります。

こうした撮影データはもちろん、スマホやPCで作成した文書や表計算、プレゼン資料といった仕事や学校の課題データなどは、クラウドよりも自分の手元でまとめて保管できたほうが安心感があると感じる人も多いのでは。そうなると大容量のストレージが必要だし、さらに言うとクラウドのような簡単さで複数のデバイスからアクセスできたらいいですよね。

そう考えているのであれば、自宅のネットワークに接続して使うNAS（ネットワーク接続ストレージ）の導入を検討しましょう。

この記事では、初めてNASを導入する人に向けて、UGREENが発売している4製品のNAS「UGREEN NASync DH2300」、「UGREEN NASync DH4300 Plus」、「UGREEN NASync DXP2800」、「UGREEN NASync DXP4800 Plus」を例に「NASとはどんなものなのか？」と、「タイプ別、NAS初心者向けモデル」を解説していきます。

つまりNASってどんなもの？

Image: UGREEN

NASを簡単に言うと、自宅などに設置するデータの保管庫です。ハードディスクやSSDといった「ストレージ」を複数内蔵していることが一般的で、スマホやPCなどからデータをバックアップ。大量のデータを管理したり、家族や友人と共有したりできます。

ただの外付けHDDやSSDではなく、データを安全に保管するための機能を備えているのもNASの大きな特徴。万が一の故障時にデータを復旧できる可能性が高いRAIDといった仕組みも、UGREENのNASなら難しいことをあまり意識せずに使い始められます。

さらにネットワーク経由での高速転送ができるため、同じネットワークに接続している複数のデバイスから、まるで端末にローカル保存しているかのようにアクセス可能なのです。

ネットワークとストレージを接続してセットアップ

ストレージをセットできる数（ベイ数）などの差でいくつかのモデルがあるNASですが、設置方法はどれも同じ。本体に別売のストレージを組み込んだら、ルーターにある有線LANポート（イーサネット／Ethernetとも呼ばれます）にケーブルで接続。あとはUGREENのスマホアプリから各種設定を行なうのが基本的な流れです。

UGREEN NASync DH2300 Image: UGREEN

組み合わせるストレージによって保存容量は大きく変わりますが、「UGREEN NASync DH2300」などの比較的コンパクトなモデルでも最大64TB（テラバイト）くらい。スマホの内蔵ストレージとは比較にならないほどの大容量。

UGREEN NASync DXP4800 Plus Image: UGREEN

4つのストレージを内蔵できるベイを持つ「UGREEN NASync DXP4800 Plus」ともなると、容量は最大144TBにまでパワーアップさせられます。

ひとたび設置、設定を済ませてしまえば、手持ちの端末から写真や動画、その他のデータまで自動バックアップし、必要な時にはすぐにアクセス可能。スマホやPCの空き容量の心配がなくなるばかりか、サブスクの課金も一切不要。NASを導入すればたくさんのメリットが得られますよ。

自分に合ったNASの選び方

ここまでの説明で「NASでなにができるのかはわかったけれど、複雑そうで自分に合ったモデルを選ぶことが難しいかも」と思った人がいるかもしれません。

UGREENのNAS製品の場合では、より大容量の構成にできるかを左右するのはストレージを格納する「ベイ」の数。エントリークラスなら2ベイ、大容量に対応している機種になると、4ベイや6ベイといったラインアップ。そして一般家庭でも迷わず使える「DHシリーズ」と、ビジネスシーンや多人数での利用でも安心のセキュリティ機能がある「DXPシリーズ」から選べます。

これらを踏まえ、ここからは一般家庭からビジネス利用まで、はじめて導入するのに適したNASのオススメをご提案していきましょう。

迷ったらコレ。初心者が悩まず使える基本の一台

Image: UGREEN

将来的な使いこなし方まではまだわからないけれど、まずはNASを導入したいという初心者の最初の一台なら、基本機能をしっかり押さえながらコストパフォーマンスが高い「UGREEN NASync DH2300」がオススメです。

エントリーモデルとはいえ、2ベイに最大64TBのストレージを搭載可能で、一般的なクラウドストレージをそのまま置き換えるだけの用途であれば十分すぎるほどの容量があります。

例えばスマホとPC、タブレットにそれぞれ保存されたプライベートや仕事のデータを丸ごとバックアップすると想定しても、1人や2人ではそうそう使い切れないかもしれません。

保存した写真を人物や場所ごとに自動で分類する機能や、スマホをかざすだけで簡単に接続できるNFC、そして家族や友人とのデータ共有に便利なQRコードやリンクの生成機能も備えた「UGREEN NASync DH2300」は、まさに個人やファミリー向けパーソナルクラウドの入口になってくれます。

UGREEN NASync DH2300 29,723円 Amazonで見る PR PR 27,940円 公式ECで見る PR PR

家族みんなでとことん使うなら、さらに大容量のNAS

Image: UGREEN

ファミリーと言えば、家族のそれぞれがたくさんの画像や動画を個別に保管するといったご家庭にオススメなのが、4ベイになったことで最大容量が128TBとなった「UGREEN NASync DH4300 Plus」です。

わかりやすい使い勝手はそのままに、保存できるデータ量はDH2300から一気に倍増。これによって、例えば登山が趣味のお父さんと海外旅行が好きなお母さん、そして大学のサークルやイベントでアクティブに活動する息子と、ダンスレッスンに通っていて発表会にも出場する娘の4人家族といった、それぞれが違ったシーンをたくさん撮影するといった家族であっても、ひとつのNASにデータを集約可能。

家族団らんのシーンで各々の近況をテレビに転送して伝え合うようなコミュニケーションにも役立つはずです。長く使い続けることで、NASが家族の思い出の詰まった宝箱になるかもしれません。

UGREEN NAS DH4300 Plus 54,138円 Amazonで見る PR PR 50,890円 公式ECで見る PR PR

高セキュリティでビジネスにも安心なDXPシリーズ

Image: UGREEN

ドイツの第三者認証機関であるTÜV SÜDによるサイバーセキュリティの認証規格「ETSI EN 303 645」と、米国TrustArc,Inc.の「TRUSTe認証」を取得している「UGREEN NASync DXP2800」は、ホームユースのみならず、ビジネスでも安心して使える高セキュリティなNAS製品です。

ストレージとして、2つのHDDベイと2つのM.2 SSDスロットを備えており、最大容量は80TB。2台のハードディスクに保存するデータを冗長化することで、1台が故障しても残ったもう1台からデータを復旧できるRAID 1に対応。セキュリティのみならずデータ保護の信頼性も強化されました。

その仕組み上、RAID 1を使うとストレージの容量は半減してしまうのですが、そのぶん大容量のハードディスクを用意して有効活用したいところです。

こうした機能強化が行なわれながら、初心者向け設定ガイドや電話サポートが充実し、使い勝手や導入のしやすさは健在。導入のハードルが比較的低い2ベイ製品ということもあり、ホームオフィスや小規模な事業所で初めてのNASを導入する際などには特にオススメできます。

UGREEN NASync DXP2800 53,890円 Amazonで見る PR PR 53,890円 公式ECで見る PR PR

動画編集者や大きなデータを扱う人には圧倒的な大容量モデル

Image: UGREEN

高セキュリティな「DXPシリーズ」には、より大きなデータを取り扱う人に最適な4ベイ仕様「UGREEN NASync DXP4800 Plus」もラインアップされています。4つのHDDベイに加えて2つのM.2 SSDスロットも備えたこのモデルの最大容量は、なんと144TBという圧倒的な大きさ。

3MBの写真なら5000万枚、1.5GBの動画ファイルでも9万8000本も保存できる超大容量は、今回紹介した機種のなかでも最大サイズです。

有線LANも10GbEと2.5GbEのデュアルネットワークで、転送速度は最大で毎秒1250MB。データを処理するプロセッサーが他モデルよりも高性能な第12世代Intel® Pentium® Goldプロセッサーになっているうえ、RAMは標準搭載で8GB、最大64GBまで拡張可能。

大容量を求めるユーザーだけでなく、大きなデータを頻繁かつ高速に読み書きする必要があるケースでも、有力な選択肢になるはずです。

もちろん、このスペックの使いみちとして真っ先に思いつくのは動画編集。そして「UGREEN NASync DXP4800 Plus」には4K HDMI出力が搭載されているので、動画編集者ならまずはこのNASを選んでおけば間違いありません。

UGREEN NAS DXP4800 Plus 95,290円 Amazonで見る PR PR 95,290円 公式ECで見る PR PR

まとめ

導入にあたってはNAS本体と複数台のハードディスクを購入することになるため、最初はちょっと手が出しにくいと感じられるかもしれないNAS製品。

ですが、導入してしまえば、後はクラウドサービスのような継続的な出費も抑えられますし、データが自宅にあることで、万が一のトラブル時にも自分のデータが手元に残っているという安心感があります。

長期的なランニングコストを削減できるコスパの良さと、自分のデータを自分で管理する安心感。NASがあることで得られるメリットは非常に大きいのです。

そして現在UGREENの公式サイトでは、ここで紹介した4製品が10％〜15％オフでお得に購入できるセールを開催中です。しかも今回、この記事の読者のためにセール価格からさらに5％の追加ディスカウントが適用されるクーポンコードもご用意しました。

クーポンの使用は2026年5月末までの期間限定。下記にて詳細を確認のうえ、UGREEN公式サイトで自分にピッタリのNASを見つけてみてください！

UGREEN NAS製品 セール価格＆さらにお得なクーポンコード 今回紹介したUGREEN NAS製品のセール価格は以下の通りです。 セール価格： ・UGREEN NASync DH2300 通常価格 32880円（税込）→セール価格 27940円（税込）【15％OFF】 ・UGREEN NASync DH4300 Plus 通常価格 59880円（税込）→セール価格 50890円（税込）【15％OFF】 ・UGREEN NASync DXP2800 通常価格 59880円（税込）→セール価格 53890円（税込）【10％OFF】 ・UGREEN NASync DXP4800 Plus 通常価格 105880円（税込）→セール価格 95290円（税込）【10％OFF】 上記のセールに加えて、UGREEN公式サイトの各製品購入画面でクーポンコード「GIZMODO05」を入力すると、セール価格からさらに5％オフの特別価格にてUGREENのNAS製品をご購入いただけます。クーポンコードの利用対象はUGREENのNAS公式サイト掲載の全商品。このチャンスをお見逃しなく！

Source: UGREEN

UGREEN NASync DH2300 29,723円 Amazonで見る PR PR 27,940円 公式ECで見る PR PR

UGREEN NAS DH4300 Plus 54,138円 Amazonで見る PR PR 50,890円 公式ECで見る PR PR

UGREEN NASync DXP2800 53,890円 Amazonで見る PR PR 53,890円 公式ECで見る PR PR