フジ内田嶺衣奈アナ、育休からの復職を報告 1年半ぶり出社に「浦島太郎で不安でいっぱい」
フジテレビの内田嶺衣奈アナウンサー（36）が1日、自身のインスタグラムを更新。今週から復職したことを報告した。
【写真】育休からの復職を報告したフジ内田嶺衣奈アナ
投稿で「お久しぶりです 今週から復職いたしました！」と報告。「私は切迫早産で少し早めにお休みに入らせてもらった事もあり、およそ1年半ぶりとなる出社でした」「浦島太郎で不安でいっぱいで、出社前日は震えが…」「新入社員の時のような緊張感で会社に向かいました。笑」と振り返った。
続けて「でも、おかえり〜待ってたよ〜と想像していた以上にみんなが温かく迎えてくれて、とてもホッとしました」と安堵。「そしてなんだか全てが新鮮に感じた1週間でした」と吐露した。
「息子にとっても私にとっても、家族みんなにとって新たなステップ。お互い新生活に少しずつ慣れていきながら、前向きに働いていきます」「私と同じように新生活がスタートしたみなさん。きっと気持ちは同じです…！励まし合っていきましょう〜！忘れず息抜きも笑」と呼びかけ、「また何かでみなさまとお目にかかれることを楽しみにしています」「よろしくお願いします」と締めくくった。
2021年9月に同局社員と結婚したことを報告。2025年3月、同年1月下旬に第1子を出産していたことを報告した。
【写真】育休からの復職を報告したフジ内田嶺衣奈アナ
投稿で「お久しぶりです 今週から復職いたしました！」と報告。「私は切迫早産で少し早めにお休みに入らせてもらった事もあり、およそ1年半ぶりとなる出社でした」「浦島太郎で不安でいっぱいで、出社前日は震えが…」「新入社員の時のような緊張感で会社に向かいました。笑」と振り返った。
続けて「でも、おかえり〜待ってたよ〜と想像していた以上にみんなが温かく迎えてくれて、とてもホッとしました」と安堵。「そしてなんだか全てが新鮮に感じた1週間でした」と吐露した。
2021年9月に同局社員と結婚したことを報告。2025年3月、同年1月下旬に第1子を出産していたことを報告した。