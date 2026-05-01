DAZN、日本代表の“壮行試合”となるアイスランド戦を無料ライブ配信！…31日19時25分キックオフ

日本サッカー協会（JFA）は5月1日、キリンチャレンジカップ2026の日本代表vsアイスランド代表戦をDAZN（ダゾーン）にて無料ライブ配信することを発表した。



6月中旬に開幕するFIFAワールドカップ2026で優勝という壮大な目標を掲げている日本代表。昨年10月にブラジル代表を撃破したほか、3月にはサッカーの聖地として名高い『ウェンブリー・スタジアム』でイングランド代表に勝利。大きな自信とともに、“最高の景色”を目指す大舞台へと挑む。



5月31日（日）に『国立競技場』で開催されるアイスランド代表とのキリンチャレンジカップ2026は、日本代表にとってワールドカップメンバー発表後初の国際Aマッチであり、本大会に向けた壮行試合。すでに日本テレビ系列で全国生中継されることが決まっていたが、この度DAZNでの無料ライブ配信が追加発表された。試合は19時25分キックオフ予定となっている。