懸賞・宝くじ・推しのチケ抽選。チャンスを物にする！最強スマホ待ち受け【木下レオン】

今日から5月がスタート。人気占術家・木下レオンさんによると、「5月は一年のなかでも運気が外に広がりやすく、開運しやすい月まわり」なのだとか。

そこで今月のよい流れにのって、〈チャンス〉をものにする、木下さんおすすめの『スマホ待ち受け画面』をご紹介。

大好きなアーティストのライブチケットや、以前からほしかったグッズの懸賞、宝くじなどの「当選運」アップにも！ 5月に何かチャンスをつかみたい人は、早速保存して、待ち受け画面に設定してみて。

木下レオンさん監修！2026年5月「チャンス運」を高める最強スマホ待ち受け画面は？

ひらめき・引き寄せ・巡りを象徴する「黄色」×「金」

チャンス運アップにおすすめのカラーは、ひらめき・引き寄せ・巡りを象徴する「黄色」と「金」。この2色が運の巡りをよくし、チャンスを引き寄せてくれます。

「星」「四つ葉」が幸運を呼び、「光る粒」で一粒万倍に！

おすすめのモチーフは「星」「四つ葉のクローバー」「光る粒」。星や四つ葉のクローバーは、まさに幸運を象徴するもの。〈一粒万倍〉にも通じる光る粒は、小さなものが大きく繁栄するイメージを与えてくれます。

強く願いすぎるより、軽くかまえるくらいのほうが◎！

「丙午（ひのえうま）」にあたる2026年は、「火」のエネルギーがとても強く、情熱的で感情的になりやすい年。自然とチャンスを熱望してしまうかもしれませんが、抽選などは、「強く願う」よりも「軽く楽しむ」意識のほうが当たりやすいもの。明るくポップなデザインの待ち受け画面にすることで、チャンスを軽やかに楽しめるような心持ちに整っていきます。

※木下さんの取材をもとにオレンジページでイラスト化

↑このイラストをスマホの待ち受け画面に設定するだけでOK ！

5月のいい運気にのって、さまざまなチャンスをものにしていきましょう♪

教えてくれたのは……

木下レオンさん

福岡県出身。占術家。四柱推命・九星気学・神通力・仏教の智慧を融合し、“迷いの奥にある本当の道”を導き出す独自の【帝王占術】を確立。テレビ「突然ですが占ってもいいですか？」(フジテレビ系)など、さまざまなメディアに登場している。