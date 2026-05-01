(C)小山宙哉・講談社／読売テレビ・A-1 Pictures

TVアニメ『宇宙兄弟』全99話が、講談社のYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」で、5月1日より順次無料公開中。話数と期間は以下の通り。

【配信スケジュール】 1～26話：5月1日～31日 27～51話：5月22日～6月22日 52～75話：6月12日～7月12日 76～99話：7月3日から8月3日

(C)小山宙哉・講談社／読売テレビ・A-1 Pictures

原作漫画が6月11日発売の「モーニング」にて連載完結を予定していることを記念した配信。同作は幼い日、宇宙飛行士になると星空に約束を交わした兄弟、六太と日々人の物語。2025年、弟・日々人は約束どおり宇宙飛行士となり、月でのミッションクルーとなっていた。一方、兄・六太は上司とのケンカで頭突き、会社をクビになる……

そこへ、六太に日々人から一通のメールが届く。「二人で宇宙へ行く」--幼い日の約束に突き動かされるように、六太は再び宇宙を目指す! 約束の宙(そら)を目指す、宇宙兄弟の物語‼

【1～26話】宇宙兄弟 2026年5月31日(日)まで 全99話順次公開！公開スケジュールは概要欄をチェック！【公式アニメ全話】