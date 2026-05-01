MacBook Neo 256GB シトラス

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　「BCNランキング」2026年4月20日〜26日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　FMV Note A A53-K3 ブライトブラック

FMVA53K3BA（富士通）

2位　FMV Note A A53-K3 ファインシルバー

FMVA53K3SA（富士通）

3位　MacBook Neo 256GB シトラス

MHFD4J/A（アップル）

4位　LAVIE N16 ネイビーブルー

N1635/KAL（NEC）

5位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スカイブルー

MDHH4J/A（アップル）

6位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル ミッドナイト

MDHE4J/A（アップル）

7位　MacBook Neo 256GB ブラッシュ

MHFH4J/A（アップル）

8位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー

MDH74J/A（アップル）

9位　MacBook Neo 256GB インディゴ

MHFF4J/A（アップル）

10位　FMV Note U U59-L1

FMVU59L1BA（富士通）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。