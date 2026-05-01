猫が飼い主の「洋服の上」で寝る理由5選

1.大好きな飼い主のニオイで安心したい

猫にとって、飼い主のニオイは何よりも心が安らぐ特別なものです。特に、一度着た洋服には飼い主の汗や体臭がしっかりと染み付いています。

人間には感じ取れない微かなニオイでも、嗅覚が鋭い猫にとっては「大好きな人がそばにいる」と感じられる幸せなサインなのです。

お留守番中や飼い主が忙しくて構ってくれないとき、寂しさを埋めるためにあえてニオイの強い洋服を選んで、その上で丸まって眠ることで、まるで抱っこされているような安心感を得ています。

2.脱ぎたての服が温かくて気持ちいい

猫は、家の中で最も心地よい温度の場所を見つけ出す天才です。脱ぎたての洋服には、直前まで触れていた飼い主の体温が残っており、ほんのりとした温かさがあります。

猫の平熱は人間よりも少し高いため、冷たい床や椅子の上よりも、余熱がある洋服の上の方が効率よく体温を保つことができるのです。

冬場はもちろん、少し肌寒い季節などは、この「ちょうどいい温もり」を求めて、脱ぎ捨てられたばかりのシャツやズボンの上に吸い寄せられるように乗ってしまいます。

3.自分のニオイをつけて安心したい

猫には、自分の縄張りを主張するために自分のニオイをつける「マーキング」という習性があります。

飼い主の洋服に体をこすりつけたり、その上で寝たりすることで、自分のニオイと大好きな飼い主のニオイを混ぜ合わせようとしているのです。

これにより、その場所を「自分の安全な居場所」として認識します。特に洗濯したての服は、せっかくつけた自分のニオイが消えてしまっているため、猫にとっては「早く自分のニオイをつけ直さなきゃ！」という使命感に駆られる対象でもあります。

4.柔らかい素材がベッドにぴったり

洋服に使われている素材そのものが、猫にとって最高の寝床に見えることも理由のひとつです。

特にニットやフリース、タオル地などのふかふかした柔らかい生地は、猫がリラックスするのに最適な質感です。

これらの素材は適度に空気を包み込むため暖かく、体へのフィット感も良いため、市販の猫用ベッドよりも「こっちの方が寝心地が良い」と判断されることがよくあります。

猫にとって洋服の上は、高級なオーダーメイドのマットレスのように感じられているのかもしれませんね。

5.飼い主の気を引いて構ってほしい

知能が高い猫は、「どうすれば飼い主が自分を見てくれるか」をよく理解しています。これから着ようとしている服や、片付けようとしている服の上に乗れば、飼い主が必ず自分に話しかけたり、触れたりしてくれることを学習しているのです。

たとえそれが「こら、どいてね」という困った声であっても、猫にとっては自分に注目してくれたという成功体験になります。

構ってほしいという甘えん坊な気持ちから、あえて作業の邪魔になるような場所にある洋服を選んで居座ることがあるのです。

こんなときは注意！洋服に乗るのをやめさせるべき？

基本的には、猫が洋服の上で寝ることは愛情表現の一種なので無理に禁止する必要はありません。

しかし、誤飲の危険があるボタンや装飾がついた服、あるいは高価なスーツなどの場合は対策が必要です。

無理やり抱き上げてどかしてしまうと、猫は「大好きな人のニオイで安心していただけなのに、なぜ怒られたの？」とショックを受け、信頼関係にヒビが入る原因にもなりかねません。

どうしても乗ってほしくない場合は、叱るのではなく「環境」を変える工夫をしましょう。例えば、猫が乗ろうとした瞬間に、より魅力的なおやつや自分のおもちゃで気をそらし、自然に移動してもらうのが理想的です。

また、その場所自体を物理的に使わせないようにするか、近くにさらに寝心地の良い専用スペースを作ってあげることで、お互いにストレスのない生活を送ることができます。

お気に入りの服を守る！抜け毛対策のコツ

猫を飼う上で避けられないのが抜け毛の悩みですが、最も効果的なのは「洋服を放置しないこと」です。

脱いだ服をソファやベッドに置いたままにすると、猫にとっては「どうぞ寝てください」と言われているようなものです。

脱いだらすぐにクローゼットへ入れる、あるいはフタ付きの洗濯カゴに収納することを習慣にするだけで、被害は劇的に減ります。

また、猫自身のケアも重要です。毎日のブラッシングで抜け毛を事前に取り除いておけば、服につく毛の量も抑えられますし、皮膚の健康維持にも繋がります。

どうしても服の上で寝たがる場合は、着なくなった古着を「猫専用の毛布」として差し出すのも手です。

飼い主のニオイがついた古いTシャツなどを猫のベッドに敷いてあげれば、大切な外出着を守りつつ、猫の安心感も満たしてあげることができます。

まとめ

猫が洋服の上に乗るのは、あなたを信頼し、大好きだと思っている証拠です。その可愛らしい心理を理解してあげると、抜け毛の掃除も少しだけ優しい気持ちになれるかもしれません。

今回紹介した収納の工夫やブラッシング、専用の寝床作りなどを取り入れて、愛猫の幸せと洋服の綺麗さを上手に両立させていきましょうね。