　30日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比200円安の5万9330円と急落。日経平均株価の現物終値5万9284.92円に対しては45.08円高。出来高は2099枚となっている。

　TOPIX先物期近は3722ポイントと前日比22ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.21ポイント安で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59330　　　　　-200　　　　2099
日経225mini 　　　　　　 59315　　　　　-215　　　 51344
TOPIX先物 　　　　　　　　3722　　　　　 -22　　　　4433
JPX日経400先物　　　　　 33965　　　　　-215　　　　 163
グロース指数先物　　　　　 749　　　　　　-3　　　　 402
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース