きただにひろし、兄の死去を報告 62歳で死去 在りし日の2ショットとともにメッセージ送る
人気アニメ『ONE PIECE』（ワンピース）初代オープニングテーマ「ウィーアー！」などで知られる歌手・きただにひろしが30日、自身のXを更新。兄の死去を報告した。
【写真】「にいちゃんいままでありがとう。。。」在りし日の写真とともに兄の死去を報告したきただにひろし
きただには「訃報 このたび、兄 北谷拓之が令和8年4月28日午後8時5分、右顎下腺癌のため永眠いたしました」と伝えた。「ここに生前賜りましたご厚誼に深く感謝申し上げますとともに、謹んでご報告申し上げます」と続けた。
「昭和40年7月14日生まれ享年62 にいちゃんいままでありがとう 。。。」とメッセージを送った。
4枚の写真では、子どもの頃の2ショットを掲載し、兄をしのんだ。
【写真】「にいちゃんいままでありがとう。。。」在りし日の写真とともに兄の死去を報告したきただにひろし
きただには「訃報 このたび、兄 北谷拓之が令和8年4月28日午後8時5分、右顎下腺癌のため永眠いたしました」と伝えた。「ここに生前賜りましたご厚誼に深く感謝申し上げますとともに、謹んでご報告申し上げます」と続けた。
「昭和40年7月14日生まれ享年62 にいちゃんいままでありがとう 。。。」とメッセージを送った。
4枚の写真では、子どもの頃の2ショットを掲載し、兄をしのんだ。
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