MEGUMI「すごくエモーショナルな経験に」 プロデュース作品『FUJIKO』が伊・ウディネ映画祭で世界初上映
MEGUMIが企画・プロデュースを担う映画『FUJIKO』が、4月24日よりイタリア・ウディネで開催されているヨーロッパ最大級のアジア映画祭「第28回ウディネ・ファーイースト映画祭」のメインコンペティション部門に正式出品された。
【写真】片山友希、MEGUMI、木村太一監督が登壇！ 映画『FUJIKO』ワールドプレミア
本作は、1970〜80年代の静岡を舞台に、激動の時代を生きる女性が自らの生き方を模索し、困難を乗り越えながらも力強く歩んでいく姿を描いたヒューマンドラマ。
急速な変化に揺れる時代を背景に、既成の価値観や社会規範に抗いながらも、自らの人生を切り拓いていくシングルマザーの主人公・富士子を片山友希が演じる。
現地時間4月26日11時より「ウディネ・ファーイースト映画祭」で行われたワールドプレミア上映には、現地の観客に加え、世界各国から集まった熱心な映画ファンが来場。公式上映の会場となったのは、映画祭のメイン会場である新ジョバンニ劇場。本来はオペラ劇場で4階まである1200席の劇場は開場されるやいなや満席となる大盛況をみせた。
上映前には木村太一監督のイタリア語でのあいさつに会場が湧き、熱気に包まれた満員の会場で上映がスタート。上映後には、5分間にも及ぶスタンディングオベーションが巻き起こり、主演の片山友希、木村太一監督、そして企画・プロデュースを務めたMEGUMIは感極まり、終始涙をぬぐう姿が見られた。熱狂に包まれた館内では、観客から惜しみない拍手が送られた。
片山は「4階席まで埋まるほど、観客の皆さんが来てくださってすごく嬉しかったのと、リアクションもあって嬉しかったし、楽しかったです」、木村監督は「こんなにスタンディングオーベーションをいただけるとは思わなかったので、嬉しさを超えた無の境地になってしまい、走馬灯のような時間でした。映画人生において、一番幸せだったかのような時間でした」とコメント。
MEGUMIは「こんな気持ちになるとは思わなかったです！ 木村太一監督と二人で始まってこういう日が来るんだなと思い、人生最高の一日になりました。上映後は4階までスタンディングオーベーションで、会場を出た後も泣いている方々がいて、国を超えて、本当にこの映画が届いたな、と思いました。すごくエモーショナルな経験をさせていただきました」と語った。
本映画祭は観客主導型で世界に広がる登竜門とされ、最も名誉とされる「ゴールデン・マルベリー賞（Gelso d’Oro／Audience Award）」は、最も多くの観客の支持を得た作品に贈られる。受賞結果は、現地時間5月2日に発表予定。
本作をいち早く鑑賞した現地メディアや有識者、そしてイタリアの観客から称賛の声が上がった本作。海外での高評価の背景には、脇を固める実力派キャスト陣の存在がある。日本を代表する名優たちが集結し、物語に圧倒的な深みと説得力を与えている。
中でも、主人公・富士子の母・千代役を演じた岸本加世子は、「（MEGUMIの）作品に対する愛情や頑張り、真剣さに、こちらも引っ張っていただいたと思います」と語り、イッセー尾形は、「（MEGUMIが）昔、初めて観た舞台が僕だったと聞いて。“これはお世話にならなきゃ”と思いました」と出演の背景を明かす。さらに、うじきつよしは、「“芝居のできるギター弾き”、しかも“老人”（笑）。音楽に造詣のあるMEGUMIプロデューサーならでは」とコメントを寄せている。
なお日本では、5月1日より開催される第4回横浜国際映画祭に正式招待作品としての上映が決定。主演の片山、木村太一、MEGUMIの舞台あいさつを予定している（上映情報やイベント詳細は同映画祭HPにて）。ウディネでの反響を受けて、この舞台が本作のジャパンプレミア上映の場となる。主演の片山は、2022年に行われた第43回ヨコハマ映画祭では助演女優賞を受賞しており、再び縁のある横浜の地での上映となる。
映画『FUJIKO』は、6月5日全国公開。
【写真】片山友希、MEGUMI、木村太一監督が登壇！ 映画『FUJIKO』ワールドプレミア
本作は、1970〜80年代の静岡を舞台に、激動の時代を生きる女性が自らの生き方を模索し、困難を乗り越えながらも力強く歩んでいく姿を描いたヒューマンドラマ。
現地時間4月26日11時より「ウディネ・ファーイースト映画祭」で行われたワールドプレミア上映には、現地の観客に加え、世界各国から集まった熱心な映画ファンが来場。公式上映の会場となったのは、映画祭のメイン会場である新ジョバンニ劇場。本来はオペラ劇場で4階まである1200席の劇場は開場されるやいなや満席となる大盛況をみせた。
上映前には木村太一監督のイタリア語でのあいさつに会場が湧き、熱気に包まれた満員の会場で上映がスタート。上映後には、5分間にも及ぶスタンディングオベーションが巻き起こり、主演の片山友希、木村太一監督、そして企画・プロデュースを務めたMEGUMIは感極まり、終始涙をぬぐう姿が見られた。熱狂に包まれた館内では、観客から惜しみない拍手が送られた。
片山は「4階席まで埋まるほど、観客の皆さんが来てくださってすごく嬉しかったのと、リアクションもあって嬉しかったし、楽しかったです」、木村監督は「こんなにスタンディングオーベーションをいただけるとは思わなかったので、嬉しさを超えた無の境地になってしまい、走馬灯のような時間でした。映画人生において、一番幸せだったかのような時間でした」とコメント。
MEGUMIは「こんな気持ちになるとは思わなかったです！ 木村太一監督と二人で始まってこういう日が来るんだなと思い、人生最高の一日になりました。上映後は4階までスタンディングオーベーションで、会場を出た後も泣いている方々がいて、国を超えて、本当にこの映画が届いたな、と思いました。すごくエモーショナルな経験をさせていただきました」と語った。
本映画祭は観客主導型で世界に広がる登竜門とされ、最も名誉とされる「ゴールデン・マルベリー賞（Gelso d’Oro／Audience Award）」は、最も多くの観客の支持を得た作品に贈られる。受賞結果は、現地時間5月2日に発表予定。
本作をいち早く鑑賞した現地メディアや有識者、そしてイタリアの観客から称賛の声が上がった本作。海外での高評価の背景には、脇を固める実力派キャスト陣の存在がある。日本を代表する名優たちが集結し、物語に圧倒的な深みと説得力を与えている。
中でも、主人公・富士子の母・千代役を演じた岸本加世子は、「（MEGUMIの）作品に対する愛情や頑張り、真剣さに、こちらも引っ張っていただいたと思います」と語り、イッセー尾形は、「（MEGUMIが）昔、初めて観た舞台が僕だったと聞いて。“これはお世話にならなきゃ”と思いました」と出演の背景を明かす。さらに、うじきつよしは、「“芝居のできるギター弾き”、しかも“老人”（笑）。音楽に造詣のあるMEGUMIプロデューサーならでは」とコメントを寄せている。
なお日本では、5月1日より開催される第4回横浜国際映画祭に正式招待作品としての上映が決定。主演の片山、木村太一、MEGUMIの舞台あいさつを予定している（上映情報やイベント詳細は同映画祭HPにて）。ウディネでの反響を受けて、この舞台が本作のジャパンプレミア上映の場となる。主演の片山は、2022年に行われた第43回ヨコハマ映画祭では助演女優賞を受賞しており、再び縁のある横浜の地での上映となる。
映画『FUJIKO』は、6月5日全国公開。