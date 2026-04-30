開催：2026.4.30

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 2 - 14 [ナショナルズ]

MLBの試合が30日に行われ、シティ・フィールドでメッツとナショナルズが対戦した。

メッツの先発投手はデービッド・ピーターソン、対するナショナルズの先発投手はケード・カバリで試合は開始した。

1回表、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 NYM 0-1 WSH、5番 ジェーコブ・ヤング 5球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 NYM 0-2 WSH

3回裏、2番 フアン・ソト 初球を打って左中間スタンドへのホームランでメッツ得点 NYM 1-2 WSH

4回表、7番 ジョセフ・ウィーマー 4球目を打ってサードへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 NYM 1-3 WSH、1番 ジェームズ・ウッド カウント3-2から押し出しの四球でナショナルズ得点 NYM 1-4 WSH、2番 カーティス・ミード カウント1-1から押し出しの死球でナショナルズ得点 NYM 1-5 WSH、3番 ブレイディ・ハウス 2球目を打って左中間スタンドへの満塁ホームランでナショナルズ得点 NYM 1-9 WSH

5回裏、3番 ＭＪ・メレンデス 6球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 2-9 WSH

6回表、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 NYM 2-10 WSH

7回表、1番 ジェームズ・ウッド 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 NYM 2-12 WSH、5番 ジェーコブ・ヤング 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 NYM 2-13 WSH

9回表、2番 カーティス・ミード 2球目を打ってセンターへのホームランでナショナルズ得点 NYM 2-14 WSH

試合は2対14でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのケード・カバリで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はメッツのデービッド・ピーターソンで、ここまで0勝4敗0S。

ここまでメッツは10勝20敗で11.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位。一方ナショナルズは14勝17敗で8.0ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-30 13:18:41 更新