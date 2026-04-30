犬が飼い主の目を見ないときの心理5つ

犬が目をそらすと、「無視された」「避けられた」と感じてしまうかもしれません。

ただ実際には、犬なりの気持ちや状況判断がそこに表れていることが多いものです。まずは、よくある心理をひとつずつ見ていきましょう。

1.緊張していて落ち着きたい

犬にとって、長いアイコンタクトはプレッシャーになることがあります。そのため、目をそらすのは「少し落ち着きたい」「刺激を減らしたい」というサインとして出ることがあります。

特に叱られた直後や、初めての場所・人に囲まれている場面では起こりやすい反応です。

2.争いを避けたい（カーミングシグナル）

犬は衝突を避けるために、あえて視線を外すことがあります。これは「敵意はないよ」「落ち着こうよ」と伝えるような行動で、いわゆるカーミングシグナルのひとつです。

近づいたときに顔ごと背けたり、目線だけ外したりするのも、同じ意味合いを持っています。

3.怖い・不安がある

大きな音、急な動き、飼い主のイライラした雰囲気などを感じ取ると、犬は目を合わせづらくなることがあります。視線を合わせることで状況が悪化しそうだと感じて、できるだけ刺激を避けようとしているのかもしれません。

体がこわばっている、しっぽが下がっている、耳が後ろに倒れているといった様子もあるなら、怖がっている状態と見たほうがよさそうです。

4.叱られた経験と結びついている

過去に、目を見たタイミングで強く叱られた経験があると、「目を合わせると嫌なことが起きる」と学習してしまう場合があります。その結果、飼い主の顔を見ること自体を避けるようになることも。

特に叱り方が強かったり、感情的な対応が多かったりすると起こりやすい傾向があります。

5.ほかの刺激に集中している

犬が目を見ない理由は、必ずしもネガティブなものとは限りません。外の音やにおい、気になる人や犬の存在など、別の刺激に意識が向いていて、単にこちらを見る余裕がないだけのこともあります。

この場合は体の緊張が少なく、全体として自然体であることが多いので、不安サインとは少し見分けやすいかもしれません。

犬が目をそらす時の適切な接し方

犬が目をそらすときは、無理に視線を合わせさせようとしないことが基本です。それよりも、「この人のそばは安心できる」と感じてもらえる空気を作るほうが、結果的には関係をよくしやすくなります。

正面から覗き込まず、体を少し横に向けて近づく

真正面から近づくと、犬には圧を感じさせやすくなります。少し体を横に向け、ゆっくりと近づくほうが、犬は受け入れやすくなることが多いです。

目を合わせ続けず、チラッと見てすぐ外す

ずっと見つめ続けるのではなく、短く視線を合わせてすぐに外すくらいがちょうどよい場合があります。

犬にとっては、「見張られていない」「圧をかけられていない」と感じやすくなるからです。人同士よりも、少し控えめなくらいがちょうどよいかもしれません。

声のトーンを低めでゆっくりにする

犬は声の大きさや高さ、速さから感情を敏感に読み取ります。高く早い声より、低めで落ち着いた声のほうが安心しやすい犬は多いもの。

目線だけでなく、声の使い方もあわせて整えると良いでしょう。

無理にアイコンタクトを取らせない

犬のほうから近づいてきたときは、その行動をやさしく褒めてあげると安心感につながります。

ただし、その流れで無理に「ほら見て」とアイコンタクトを求めると、かえって緊張させることがあります。自然に目が合ったときだけ受け止めるくらいがちょうどよいでしょう。

不安が強そうなときは距離を取り、落ち着ける場所へ誘導する

目をそらすだけでなく、体も固くなっている、不安サインが多いという場合は、まず距離を取ることが大切です。

クレートやベッドなど、落ち着ける場所へ移動できるようにしてあげると、犬も気持ちを立て直しやすくなります。

まとめ

犬が飼い主の目を見ないのは、緊張をやわらげたい、争いを避けたい、不安があるなど、犬なりの理由があることが多いものです。そのため、すぐに「嫌われた」と考える必要はありません。

大切なのは、視線だけで判断せず、耳やしっぽ、体の動きなどもあわせて気持ちを読み取ること。無理に目を合わせさせようとせず、落ち着いた関わり方を続けていけば、自然と安心してこちらを見る瞬間も増えていくでしょう。