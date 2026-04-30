「凡人修仙伝」

中国版"源氏物語"とされる古典小説「紅楼夢」のドラマ化「紅楼夢〜愛の宴〜」(2010年)での鮮烈なデビューから十数年――今や中国の"顔面国宝"としてトップの座に君臨するヤン・ヤン(楊洋)。

「シンデレラはオンライン中！」(2016年)や「プラチナの恋人たち」(2021年)といった甘い現代ラブロマンスもさることながら、最強ビジュを堪能できる古装劇との相性も抜群。中でも、舞踊で鍛え上げた体と高い身体能力を見せつけ、原作ファンからも「ヤン・ヤン以外は考えられない」とまで称賛された最新作が「凡人修仙伝(ぼんじんしゅうせんでん)」だ。

中国の顔面国宝、ヤン・ヤンの麗しい仙人ぶりが話題に！「凡人修仙伝」 (C)2025 Youku Information Technology (Beijing) Co., Ltd. All Rights Reserved

5月5日(火)より衛星劇場にて日本初放送される「凡人修仙伝」は、貧しい村に生まれた平凡な少年・韓立(ヤン・ヤン)が仙人の資質を開花させ、厳しい修練で目覚ましい変化を遂げていく姿を描く本格ファンタジー時代劇。原作は驚異の閲覧回数300億回超を記録した同名の仙侠小説で、アニメ化された際にも話題となった美しい修仙世界を、美しい実景をふんだんに盛り込みながら忠実に再現している。

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第1話の冒頭、修仙者として成長を遂げた韓立(ヤン・ヤン)が約200年前、修仙界に入ったきっかけを回想するシーンから幕を開ける。

家族の暮らしを支えるため、七玄門の入門試験に挑んだ韓立は、試験に落第するも、神医・墨先生に拾われる。韓立の秘めたる資質を見抜いた墨先生によって厳しい修練の日々を送ることに。やがて成長を遂げると、さらなる仙人修行を目指して太南山谷へと向かう。そこで七大門派の1つとされる黄楓谷に入門した韓立は、絶え間ない努力と薬草の知識、そして偶然見つけた秘密の小瓶の力で、仙人への道を駆け上がっていくのだが、行く末には魔道六宗との戦いが待ち構えていた...。

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まず序盤の見せ場となるのが、何のとりえもない平凡な少年・韓立が最初の師匠となる墨先生と巡り逢い、修仙者としての最初の階段を上る過程。原作でも10代の少年期にあたる韓立に扮したヤン・ヤンのビジュアルの変化が目覚ましい。

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墨先生に拾われた当初、韓立はボロ着をまとい、髪も無造作にまとめ、浅黒い肌や表情も粗野でパッとしない。その姿は"顔面国宝"ヤン・ヤンが演じているとは思えないほどに素朴な10代の少年そのものだ。

だが修行が始まると、彼の中に眠っていた向上心が顔を出す。一緒に墨先生の弟子となった村の親友・張鉄(フー・ユーシュエン)と共に過酷な修行に明け暮れる韓立少年の瞳はキラキラしていて、この時期にしかない青春のきらめきを全身から発している。

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やがて修練を積み上げていくにつれ、身なりも整い、顔立ちも精悍になっていく韓立。まるで劇中で本当に年齢を重ねているような変貌ぶりは鮮やかで、いつしか韓立の顔から迷いも消え、美しく研ぎ澄まされていく。

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それでも墨先生は言う。「お前の根底にあるのは"凡人"だ。仙人になっても人間らしく生きるのだぞ」と。何者でもなかった少年期、韓立の中に眠っていたのは、向上心という名の最高の武器。後に修仙者として格を上げても、韓立の目からその光が消えることはない。墨先生が"人間らしさ"と呼んだその光を保ち続けながら、無双の仙人へと成長を遂げる。

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さらに、一度は師父と慕った墨先生との闘いや、その後に出くわす敵とのバトルで見せるアクションも切れ味抜群。 原作ファンや視聴者から「天に選ばれし韓立」「ヤン・ヤン以外は考えられない」といった声が挙がったというが、それも納得の唯一無二の"韓立像"を作り上げた。

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一方、韓立に想いを寄せる南宮婉を演じるのは、ヤン・ヤンの代表作「プラチナの恋人たち」でも元恋人役で共演を果たしているジン・チェン(金晨)。韓立に負けない高い能力を持ち、心根の清らかなヒロイン像を体現した。

他にも、黃楓谷の同門の姉弟子にあたる陳巧倩役のジャオ・シャオタン(趙小棠)や、仙人になるために必要な"霊根"をもたない少女・墨彩環役のジャオ・チン(趙晴)ら、韓立に淡い恋心を抱くサブキャラクターも続々登場。特に、決して結ばれない運命にある墨彩環との切ないロマンスは反響を呼び、その美しすぎる美貌とも相まってヒロインをしのぐほどの存在感を残した。

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ヤン・ヤンならではの光輝く"選ばれし凡人"ぶりに惚れ惚れし、気づけば壮大な世界観に没入している――小気味よく痛快なストーリー展開と、修行で赴く先々でとにかくモテまくる韓立の魅力にあふれた「凡人修仙伝」は、ファンの後押しもありシーズン2の計画もあがっているという。何よりヤン・ヤンの絵になる勇姿を存分に目に焼き付けたいところだ。

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文＝酒寄美智子

放送情報

凡人修仙伝(ぼんじんしゅうせんでん)

放送日時：2026年5月5日(火)21:00〜

※毎週(火)21:00〜(2話連続放送)

チャンネル：衛星劇場(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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