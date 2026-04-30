アトレティコ対アーセナルの第１レグは１−１ドロー。互いにPKでゴールを奪い合う【CL準決勝】
現地４月29日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第１レグで、ラ・リーガのアトレティコ・マドリーとプレミアリーグのアーセナルが前者のホームで激突した。
立ち上がり、ペースを握ったアトレティコは14分にチャンスを創出。ペナルティエリア手前中央でボールを受けたアルバレスが、強引にミドルシュートを狙うもGKラヤの好セーブに阻まれる。
さらに29分には左からのルッジェーリのクロスに反応したアルバレスがヘディングシュートを放つも、枠を捉えられない。
一方のアーセナルは42分にボックス内でヨケレスがハンツコに倒されてPKを獲得。自らキッカーを務め、確実にゴール左に決めて先制点を奪った。このままアウェーチームの１点リードで前半を終える。
迎えた後半、アトレティコは48分にボックス手前の右寄りでFKを獲得。アルバレスが直接狙ったが、惜しくもサイドネットに外れる。
54分にはマルコス・ジョレンテが放ったボレーが敵陣ボックス内にいたホワイトの手に当たってPKを得る。これをアルバレスが豪快に決めて同点弾を挙げた。
押し込むホームチームは63分、ルックマンの横パスにグリーズマンがワンタッチで合わせるもクロスバーを叩く。
74分、アトレティコに決定機。ゴール前でM・ジョレンテのパスを受けたルックマンがファーストタッチでホワイトを振り切り、右足のシュートを放ったがGKラヤにキャッチされる。
劣勢のアーセナルは78分、ペナルティエリア内でエゼがハンツコに倒される。一度はPKと判定されたものの、オンフィールドレビューの末にノーファウルと見なされ、取り消された。
結局、このまま試合は１−１で終了。第２レグは５月５日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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立ち上がり、ペースを握ったアトレティコは14分にチャンスを創出。ペナルティエリア手前中央でボールを受けたアルバレスが、強引にミドルシュートを狙うもGKラヤの好セーブに阻まれる。
さらに29分には左からのルッジェーリのクロスに反応したアルバレスがヘディングシュートを放つも、枠を捉えられない。
迎えた後半、アトレティコは48分にボックス手前の右寄りでFKを獲得。アルバレスが直接狙ったが、惜しくもサイドネットに外れる。
54分にはマルコス・ジョレンテが放ったボレーが敵陣ボックス内にいたホワイトの手に当たってPKを得る。これをアルバレスが豪快に決めて同点弾を挙げた。
押し込むホームチームは63分、ルックマンの横パスにグリーズマンがワンタッチで合わせるもクロスバーを叩く。
74分、アトレティコに決定機。ゴール前でM・ジョレンテのパスを受けたルックマンがファーストタッチでホワイトを振り切り、右足のシュートを放ったがGKラヤにキャッチされる。
劣勢のアーセナルは78分、ペナルティエリア内でエゼがハンツコに倒される。一度はPKと判定されたものの、オンフィールドレビューの末にノーファウルと見なされ、取り消された。
結局、このまま試合は１−１で終了。第２レグは５月５日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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