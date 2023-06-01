フライパン蒸し焼きで時短＆栄養＆甘みも逃さない！『厚揚げと春キャベツの卵炒め』

新生活や新学期が始まり、心身ともにお疲れ気味の春。そんなときは、動物性と植物性、両方のたんぱく質をバランス良く含んだ食事で、疲労回復＆免疫力アップを目指しましょう。



柔らかくて甘い春キャベツのしんまで味わう、ボリューム満点のおかず。蒸し焼きで簡単に作れるのもうれしいポイントです！

『厚揚げと春キャベツの卵炒め』のレシピ

材料（2人分）

厚揚げ……1と1/2枚（約300g）

溶き卵……3個分

春キャベツの葉……5枚（約250g）





作り方

〈合わせ調味料〉白すりごま……大さじ2みそ……大さじ2酒……大さじ1水……大さじ1サラダ油……大さじ1

（1）材料の下ごしらえをする

キャベツは葉としんに切り分け、葉は5cm四方に切り、しんは斜め薄切りにする。厚揚げはペーパータオルで水けと余分な油を取り、縦半分に切ってから横に幅1cmに切る。合わせ調味料の材料は混ぜる。

（2）卵を炒めて取り出す

フライパンにサラダ油を中火で熱し、溶き卵を流し入れて大きく混ぜる。半熟状になったら取り出す。



（3）厚揚げとキャベツを蒸し焼きにする

続けて厚揚げを並べ入れ、キャベツをのせて水大さじ2を回しかける。ふたをしてキャベツがしんなりとするまで2分ほど蒸し焼きにし、ふたを取って炒め合わせる。

蒸し焼きにすることで加熱時間を短縮。キャベツに豊富に含まれるビタミンCの損失も防ぎます。

（4）調味して仕上げる

合わせ調味料を加え、卵を戻し入れて手早く炒め合わせる。

たんぱく質ってどんな働きをするの？

脂質、炭水化物と並ぶ三大栄養素のひとつであるたんぱく質。食事でしっかりとることで、老化予防、免疫力アップ、疲れにくく、太りにくい体づくりが実現できます。肉や魚、卵に含まれる動物性たんぱく質は吸収率がよく、必須アミノ酸が豊富。豆類や穀類に含まれる植物性たんぱく質は、生活習慣病の予防に役立つという特徴があります。理想的なのは、これら2つのタンパク質を1：1の割合でとること。たんぱく質がより効果的に働きます。

春キャベツのおいしさを余すところなく味わえて、春バテ予防にもなる一品。ぜひ作ってみてくださいね！

（『オレンジページ』2026年5月2日号より）