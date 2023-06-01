モデルの由布菜月（27）が29日、自身のインスタグラムを更新。夫のサッカー日本代表FW上田綺世（27＝フェイエノールト）との第1子となる長女を妊娠したと発表した。

ベッドの上で生まれたばかりの長女を抱いて笑顔を見せる姿や、長女の小さな足首に「上田菜月ベビー」と記されたバンドを巻いたショットなどを投稿した。

以下は発表全文。

先日、第一子となる女の子を出産しました。

母子ともに健康に過ごしています。

想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました。

臨月になってもなかなか回らず逆子ちゃんのままだったので、娘が夫に会いたくて、この日を選んできてくれたのかなと感じています

初めての出産でしたが、妹と夫に支えてもらい安心して迎えることができました。

忙しい中乗り換え続きで急いで帰国してくれた夫には感謝の気持ちでいっぱいです。

たくさんサポートしてくれてとても心強かった！ありがとう！（最後の写真は出産前日合流したときの笑）

お腹の中で過ごしたトツキトオカ、すくすく育ってくれて本当にありがとう

1月10日には「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます」と報告。ベージュ色のロングワンピース姿で上田と腕を組んでオランダの街を散策したり、第1子のために用意したベビー服や靴を持ったショットなどを公開していた。今月27日には妊娠後期に撮影したマタニティーフォトもアップしていた。

由布は福岡県出身。22年2月に結婚を発表。現在はオランダ在住。ファッションやアパレル関連の雑誌やCMモデルなどのほか、美容系のYouTubeなども人気を博している。特技はピアノ、書道、タイピング。ダイエット検定1級、アスリートフードマイスターなどの資格も取得。身長166センチ。血液型A。