元アスリートの経営者が27歳の人気モデルとの初デートで、「第一印象で選んだ」と“一目惚れ”であったことを告白する場面があった。

【映像】元アスリート会社役員が一目惚れした表情

4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

今回、最初のデート相手としてなつえが指名したソラ（元日本一のアスリート・会社役員）とのデートの様子が公開された。ソラは「大阪から始発で。マジで楽しみでした」「正直緊張もしてるんですよ」と、現在の心境を率直に伝える。

また、「僕、第一印象で選んだんすよ」と告白。驚くなつえに対し、「めっちゃ素敵やなと思ったのが、スープの匂い嗅いだ時、クシャッと笑った、その顔が忘れられなくて」と、モニター越しになつえの笑顔を見た瞬間に心を奪われていたことを明かした。後のインタビューでもソラは「笑顔がキュートでしたね。笑顔素敵な人、大好きです」と語り、なつえも「いい人だなってすごく思うし、共通点も多かった。純粋に気になる」と好印象を抱いた様子を見せていた。

このプログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）