主婦と生活社は、PASH! コミックス『妃教育から逃げたい私(コミック) 8』(漫画：菅田うり、原作：沢野いずみ、キャラクター原案：夢咲ミル)を2026年5月1日(金)に発売する。



■『妃教育から逃げたい私(コミック) 8』

漫画：菅田うり

原作：沢野いずみ

キャラクター原案：夢咲ミル

発売日：2026年5月1日

定価：700円＋税

＜あらすじ＞

長期滞在していた他国の客人たちが帰国し、平穏な王城。

しかしレティシアはある問題から逃げ続けていた。

それは「お世継ぎ」をどうするか。

周囲からのプレッシャーをかわし、夫・クラークと自分達のペースで夫婦生活を送ろうとしていた。

そんな中、夫婦で気晴らしに出かけた釣りの最中、レティシアはクラークのある変化に気がついて…？

二人は逃げずに、夫婦としての新たな一歩を踏み出せるのか？

逃げる妃と追いかける王子の胸キュンラブコメディ、ついに完結!!



特典情報