ついに逃げるのをやめる!? 『妃教育から逃げたい私(コミック) 8』、5/1発売
主婦と生活社は、PASH! コミックス『妃教育から逃げたい私(コミック) 8』(漫画：菅田うり、原作：沢野いずみ、キャラクター原案：夢咲ミル)を2026年5月1日(金)に発売する。
■『妃教育から逃げたい私(コミック) 8』
漫画：菅田うり
原作：沢野いずみ
キャラクター原案：夢咲ミル
発売日：2026年5月1日
定価：700円＋税
＜あらすじ＞
長期滞在していた他国の客人たちが帰国し、平穏な王城。
しかしレティシアはある問題から逃げ続けていた。
それは「お世継ぎ」をどうするか。
周囲からのプレッシャーをかわし、夫・クラークと自分達のペースで夫婦生活を送ろうとしていた。
そんな中、夫婦で気晴らしに出かけた釣りの最中、レティシアはクラークのある変化に気がついて…？
二人は逃げずに、夫婦としての新たな一歩を踏み出せるのか？
逃げる妃と追いかける王子の胸キュンラブコメディ、ついに完結!!
特典情報
■『妃教育から逃げたい私(コミック) 8』
漫画：菅田うり
原作：沢野いずみ
キャラクター原案：夢咲ミル
発売日：2026年5月1日
定価：700円＋税
＜あらすじ＞
長期滞在していた他国の客人たちが帰国し、平穏な王城。
それは「お世継ぎ」をどうするか。
周囲からのプレッシャーをかわし、夫・クラークと自分達のペースで夫婦生活を送ろうとしていた。
そんな中、夫婦で気晴らしに出かけた釣りの最中、レティシアはクラークのある変化に気がついて…？
二人は逃げずに、夫婦としての新たな一歩を踏み出せるのか？
逃げる妃と追いかける王子の胸キュンラブコメディ、ついに完結!!
特典情報