阪神30歳左腕は「バケモン過ぎる…」圧巻パフォに他球団ファンも脱帽 解説者も「チャンスはないと思います」と明言、今季3完封目をマーク
高橋は4月で早くも3完封と無双投球を続けている（C）産経新聞社
阪神左腕、高橋遥人は4月29日のヤクルト戦（神宮）に先発。9回3安打7奪三振、無四球無失点と完璧な投球でまだ4月ながら今季3度目の完封勝利と無双投球を続けている。
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中16日のマウンドとなったこの試合では序盤からテンポ良く投げた。
140キロ台後半の直球と切れ味鋭いツーシーム、カットボール、スライダーと変化球とのコンビネーションも冴え、好調な燕打線を封じ込める。3回までパーフェクトピッチング、4回にこの日初安打を許したが、後続を断ち、着々と0を並べていく。
そんな高橋の好投を打線も援護する。1番に起用された福島圭音が3回二死から中前打でチャンスを作ると、この試合で「2番・左翼」で初スタメンとなったドラフト3位ルーキーの岡城快生が先制の適時二塁打をマーク。先制点を奪った。打線は6回にも二死満塁の好機から小幡竜平の適時打で2点目を追加した。
そして2−0とすると9回まで散発3安打の圧巻ピッチングでヤクルトを押し切った。チームはこの勝利で再び首位奪取となった。
高橋は開幕から快進撃を続けている。開幕カードの3月28日の巨人戦で9回112球3安打無失点と今季初完封勝利をあげたのに続き、4月12日の中日戦でも9回123球、5安打無失点。1度抹消され、臨んだ今回のヤクルト戦で9回110球、3安打無失点と状態の良さが目立つ。
度重なる手術を乗り越え、これまでも潜在能力の高さは認められてきたが、プロ9年目にしていよいよ花開こうとしている。
高橋の投球シーンには他球団ファンの間からも「バケモンすぎる…」「お見事」「また完封するとは」と圧巻の投球をたたえる声が続々と出ている。この日の内容にはNHKで中継解説を務めた田口壮氏もヤクルト打線は「チャンスはないと思います」と投球の高低含めて完璧なピッチングだったと高く評価した。
左腕エースの再びの完封劇、若虎の躍動した姿と投打がかみあっての快勝で乗っていけるか。背番号29のパフォーマンスに引き続き、注目が集まっていきそうだ。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］