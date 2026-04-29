藤本美貴、夫とのスキンシップを14歳長男に見られ…その反応に一同爆笑

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

4月28日（火）の同番組では、番組イベントで藤本と横澤が、視聴者ママたちの悩みをテーマにトークを繰り広げた。

藤本は我が子の前でも、夫・庄司智春（品川庄司）とスキンシップをしているそうで…。

【映像】藤本美貴と庄司智春のハグを見た14歳長男のリアクション

10カ月の娘を育てる視聴者ママから寄せられた悩みは、「夫婦のスキンシップどうしてる？」というもの。現在も夫と普通にハグをしているが、「このままハグを続けていいのか？（娘から）変な目で見られないか？」と心配しているのだとか。

横澤から「スキンシップ師匠」とアドバイスを求められた藤本は、「長男は中学2年生の男子ですけど、（長男がいても）夫とスキンシップしますよ」とコメント。

もはや日常的な光景なのか、14歳の長男は目の前で両親が抱き合っていても、「今日もやってる」と軽く流しているそうだ。

その際の長男の表情を藤本が再現すると、会場一同は大笑い。横澤も笑顔で、「仲悪いより仲良いほうが家庭環境として絶対良いですもんね」と感心していた。