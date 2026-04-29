《あなたのための貸切風呂を作ります！「鬼怒川温泉 ものぐさの宿 花千郷」》

2024年3月8日、国内最大級のクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」に掲載されたのは、栃木県・鬼怒川の中心エリアにある旅館「花千郷」だ。自然豊かな温泉街に佇む老舗旅館をめぐり、いま波紋が広がっているーー。

サイトでは、《2023 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ホテルズ受賞》といった実績も紹介されており、人気旅館であることがうかがえる。そのうえで、《新設予定の貸切風呂についてみなさまに広く知っていただき、全国からお越しいただきたくクラウドファンディングに挑戦いたします》とし、貸切風呂の新設資金を募っていた。

「同旅館が用意したリターンは、1万2000円で【1名様・平日限定 花千郷おひとり旅宿泊券】、2万9000円で【ペア・土日可 貸切風呂付き 花千郷満喫スタンダードプラン】、さらには75万円で【すぐ使える 1年間泊まり放題パスポート】など、通常よりもリーズナブルに宿泊できるプランなど計14種類にわたっていました。

多くは支援後すぐに利用できる内容でしたが、貸切風呂付きのコースは工事完了予定の2024年12月頃から利用可能とされていました。当初の目標金額は50万円でしたが、クラファン終了日の4月29日には1028万7500円を集め、達成率は2057％に達したのです」（旅行誌ライター）

多額の支援が集まった背景には、“インフルエンサー”の存在が大きかったとみられる。旅系YouTuberの「いけちゃん」をはじめ数々の人気インフルエンサーが同施設を紹介しており、クラファン終了間際の4月26日には、登録者数314万人を誇るラジオ系YouTuber「たっくーTVれいでぃお」が花千郷とのコラボ動画を公開。客室や温泉、部屋食を紹介したうえで、動画視聴を申告すると食事の“グレードアップ”が受けられる特典も案内されていた。

実際に同チャンネルをきっかけに支援したという関東在住の40代女性はこう語る。

「『たっくーTV』とのコラボ動画を見た翌日、4月27日に支援しました。金額は確か3万円弱のコースです」しかし、クラファン終了からわずか1週間後、貸切風呂工事の遅延が発表されました」

女性の元に届いた案内によると、

《貸切風呂につきましては、工事費約3000万円を見込んでおります中で、自己資金および補助金、皆様からのご支援金を活用させていただく予定でございます》

としており、2024年12月からの利用開始としていたが、2025年3月へと約4カ月の遅れが生じた。それから約2年後、事態は思わぬ形で結末を迎える。前出の女性が語る。

「工事遅延の後もなかなか露天風呂が完成せず、花千郷さんからは返金、もしくは露天風呂分の差額を返金して宿泊するかなどの連絡があり、丁寧に対応していただいていました。本当は露天風呂を楽しみにしていたのですが、いつまでも放置するのもなんですので、露天風呂なしで2026年5月末に宿泊予約をしたのです。

花千郷さんから、『ご宿泊日お会いできることを楽しみにしています』とメールが来ていたのですが…4月3日になって突然弁護士事務所からお電話で倒産されたということを聞いて、驚きましたよ」

1000万円近い資金を集めながら、その約2年後に突如として破産していたのだ。経済誌記者はこう語る。

「同旅館は20年前に運営陣が変わり、立て直しを図っていましたが、2020年以降は新型コロナの影響で顧客が激減し、収益が悪化していました。コロナ禍が落ち着き始めた2023年には8階以上の客室を全面リニューアルするなど再建を図り、インフルエンサーとのコラボなどSNS施策も積極的に行っていましたが、2025年4月時点で債務超過額は約5億9500万円に達していました。

2月28日に事業を停止し、3月11日に破産手続開始が決定。現在は支援者との対応も含め、破産管財人の弁護士に一任されています。

また同旅館は、前身の『ホテルニュー光水閣』時代に投資用として500口に分けて販売された“区分ホテル”。経営変更に伴い115口まで整理されたものの、依然として多数の権利者が存在しており、不動産売却による弁済も容易ではないとみられます」（経済部記者）

支援をしたものの、リターンを受け取れなかった女性はこう嘆く。

「クラファン先のCAMPFIREには連絡しましたが、返金は対応できないとのことでした。また、少額なので、弁護士への債権届もしない予定です。宿泊できなくなったのは残念ですが、正規の料金ではなくリターンあてにしたのも悪いのかもしれないと思っています……」

“夢の貸切風呂”は、まさに夢のまま霧散してしまったというわけだ。