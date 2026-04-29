◇パ・リーグ ロッテ5―3楽天（2026年4月29日 ZOZOマリン）

ロッテの井上広大内野手（24）が29日の楽天戦（ZOZOマリン）に「6番・一塁」で移籍後初めて先発出場し、4回に決勝弾となる1号ソロを放って、チームを3連勝に導いた。

1点を追う4回。先頭のポランコが右越え同点ソロ。球場の熱気が高まる中、井上は、楽天先発。前田健太投手のカウント2ボール2ストライクからの7球目、真ん中に入ったスライダーを豪快に振り抜くと、大きな放物線を描いて左翼席に飛び込んだ。勝ち越しの決勝ソロで試合の流れを手繰り寄せた。

井上は阪神時代の24年に3本塁打を放って以来、2年ぶりのアーチ。昨年12月の現役ドラフトで阪神から移籍後、初めての先発出場だった。さらに、NPB通算本塁打では11万1000号の節目の一発ともなった。

さらに5回にも右犠飛を放った井上は、本拠地のヒーローインタビューで「本当にめちゃくちゃ気持ちいいです。（手ごたえは）昨日の風だったらいってないなと思ったんですけど、今日の風なら完璧やろと思いながら、走っていました。本当に気持ち良すぎて、自分の中ではハイになって、グラウンド1周まわるのも速かったかなと思います」と語った。

「本当に大声援で、温かく、すごい応援をしてくださっているので、選手みんな力になっていると思います」とし、本拠地のファンに向け「39番の井上広大です。あだ名はコーディーなので、コーディーって呼んでください」と話すと、スタンドから一斉に「コーディー」の声が鳴り響いた。