東京都八王子市のコンビニでサンドイッチを万引きしたとして、3月中旬に窃盗容疑で逮捕された元タレントの坂口杏里（35、後に不起訴処分）。

【写真を見る】坂口杏里と身元引受人・吉田さん（仮名、47）のツーショットほか、居候している吉田さんの自宅なども

坂口には身元引受人となる親族などがおらず、釈放時はタレント時代からの坂口さんの"ファン"だという男性、吉田さん（47、仮名）が代わりに身元引受人の役割を引き受けた。

コンビニで窃盗事件を起こしてから約1か月となる4月下旬の現在も、吉田さん宅に居候中だという。坂口さんの近況を知る知人は言う。

「現在、坂口さんは定職についておらず、インフルエンサーから街頭インタビューを受けるなどして、 "案件"に応じてお小遣い程度のお金を得ているようです。釈放後すぐに、逮捕に至った経緯を話すインタビュー動画などがアップされ、『財布の中身はいくら？』という質問に答えることもありました」

吉田さんは「別々の部屋で生活している」というが、坂口はこのまま吉田さんと暮らすつもりなのだろうか。

坂口は釈放直後、自身のInstagramのストーリーで《義理のお父さん、プロゴルファー尾崎健夫と今すぐ連絡取りたい あわよくば一緒に住みたい だれかこの声が届きますように》と投稿していた。

尾崎氏は2012年に病没した坂口の母・坂口良子さんの再婚相手だ。義娘の声は尾崎氏に届いたのだろうか。上記の知人はこのように話す。

「尾崎氏の仲介人を通して、『一緒に住みたい』という思いはご本人に伝わったようです。しかし、結果的に会うには至っていない。尾崎氏も、坂口さんとは強い関わりは持たないということなのでしょう。

杏里さんもインスタで『あわよくば』と表現したのは、現在の尾崎氏との"距離感"を自覚しているからではないかと思います」

かつて坂口さんは、尾崎さんと生活を共にしたことがある。当時の坂口さんのことを知る関係者は言う。

「尾崎氏は当時、再婚したばかりで亡くなった女優の坂口良子さんの病名を亡くなる直前まで隠していました。それは良子さんの願いもあってのことでしたが、死後その事実を知った時、杏里さんは尾崎氏に暴言を浴びせたといいます。

それでも落ち込んでいた杏里さんに尾崎氏が声をかけ、2人は和解した。その後自宅に呼び寄せ数週間、共に暮らしていたのです。バラエティ番組などにも共演し、坂口さんが一方的に拒絶していた尾崎氏とのあいだにできた溝は埋まったように見えていました」

しかし、である。坂口さんは2016年、良子さんと一緒に所属していた芸能事務所を突如退所。芸能界引退を宣言し、セクシービデオに出演することに。

「セクシービデオへの出演はタレント時代の事務所はもちろん、尾崎氏ですら知らされていなかったことでした。それまでにも良子さんの遺産をホストなどに散財していたことがメディアで報じられ、信頼関係を続けるのは難しい状況になっていたのでしょう。

一度は『家に来い』と杏里さんを呼び寄せた尾崎氏ですが、10年ぶりに『あわよくば一緒に住みたい』と言われても、すぐさまその気にはならないのだと思います」（同前）

坂口さんは今後、安定した生活基盤を築けるのだろうか。