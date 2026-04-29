元放送作家の鈴木おさむさんが、体調不良で旅行を中止したことを報告し、心配の声が上がっている。

鈴木さんは２９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「完全に胃腸炎。昨晩はちょっと寝ると、寝ながら嘔吐（おうと）してしまうので、寝れず。ほぼ睡眠ない状態」と、具合が悪い状況を説明。

「熱は昨晩より下がったけど、今、胃の中になにもないはずなのに、また、嘔吐。こんなにしんどいの？ 今日出発の旅行は、一旦中止。まず、寝る。直す」とポストし、予定していたゴールデンウィークの旅行を中止したと伝えた。

この投稿には、「大丈夫ですか？心配です、安静になさってください」「ゆっくり休んで安静に過ごしてくださいね 早く回復されますように 旅行は残念でしたが、ご家族そろって、お家でまったりしまくるのもいいですよ」「疲れが出たんですよ。ゆっくりおやすみ下さい」「今後の為にも、時間があるのでしたら、救急外来に行って欲しいです」「元気になってから旅行楽しんで下さい お大事に早く治りますように」などのリプライが寄せられた。