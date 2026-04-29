■織田幹雄記念国際陸上競技大会（29日、広島広域公園陸上競技場）

【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！

女子100mハードルA決勝では全日本女王の田中佑美（27、富士通）が日本記録保持者の福部真子（30、日本建設工業）を、0秒05差の13秒03で優勝。9月に開催されるアジア大会の大会派遣設定記録をクリアした。

決勝は予選トップの福部真子（30、日本建設工業）、中島ひとみ（30、長谷川体育施設）、田中佑美（27、富士通）の東京世界陸上代表の豪華メンバーが顔を揃えた。

緊迫感のあるスタートだったが、中島がまさかのフライング、映像を確認して一度はその場を離れたが、再びスタート地点に戻ってきた。仕切り直しのスタートは福部が好スタートを切ったが、中盤から田中が猛追。最終ハードルで田中が逆転するとそのままフィニッシュした。

ゴール後はフライングで時間を使ってしまった中島が、選手と観客に何度も頭を下げていた。最後の集合写真では田中、福部、清山ちさと（34、いちご）中島と仲の良い4人が笑顔を見せていた。

※写真は田中選手の予選

【女子100mハードル結果】

優勝）田中佑美 13秒03

2位）福部真子 13秒08

3位）清山ちさと 13秒20

4位）中島ひとみ 13秒26