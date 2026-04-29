宮崎vs北九州 スタメン発表
[4.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第13節](いちご)
※14:00開始
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 27 山内陸
MF 40 安藤陸登
MF 82 坂井駿也
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
控え
GK 31 岡本享也
DF 25 横窪皇太
DF 45 田中誠太郎
MF 5 渡邉英祐
MF 6 大熊健太
MF 10 井上怜
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
FW 18 佐藤遼
監督
大熊裕司
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 1 伊藤剛
DF 2 奈良坂巧
DF 4 長谷川光基
DF 22 生駒仁
MF 7 平原隆暉
MF 8 吉長真優
MF 14 井澤春輝
MF 19 吉原楓人
MF 24 平松昇
MF 30 福森健太
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 41 杉本光希
DF 23 前田稜太
DF 96 西袋裕太
MF 13 熊澤和希
MF 28 木實快斗
MF 40 官澤琉汰
FW 9 河辺駿太郎
FW 10 永井龍
FW 25 坪郷来紀
監督
増本浩平
※14:00開始
<出場メンバー>
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 27 山内陸
MF 40 安藤陸登
MF 82 坂井駿也
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
控え
GK 31 岡本享也
DF 25 横窪皇太
DF 45 田中誠太郎
MF 5 渡邉英祐
MF 6 大熊健太
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
FW 18 佐藤遼
監督
大熊裕司
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 1 伊藤剛
DF 2 奈良坂巧
DF 4 長谷川光基
DF 22 生駒仁
MF 7 平原隆暉
MF 8 吉長真優
MF 14 井澤春輝
MF 19 吉原楓人
MF 24 平松昇
MF 30 福森健太
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 41 杉本光希
DF 23 前田稜太
DF 96 西袋裕太
MF 13 熊澤和希
MF 28 木實快斗
MF 40 官澤琉汰
FW 9 河辺駿太郎
FW 10 永井龍
FW 25 坪郷来紀
監督
増本浩平