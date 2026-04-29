サッカー元日本代表で、現在は福島ユナイテッドFCに所属するキングカズこと三浦知良選手（59）の妻で、タレントの三浦りさ子（58）さんが、貴重な夫婦ショットを披露した。

【映像】三浦りさ子とキングカズ、俳優の長男と格闘家の次男との家族ショット

2人は1993年に結婚し、長男の獠太（28）は俳優、次男の孝太（23）は格闘家として活躍している。

ブログでは夜桜の下で撮影した家族ショットを披露するなど、仲むつまじい姿を披露している。

夫婦ショット披露「幸せな気持ちになりました」などの反響

4月27日は、「先週末、初めて福島に車で行ってきました。主人の練習見たり、愛犬と散歩したり、夜には長男と友達も合流し、初のグランピング施設に泊まってきました。また行きたいので、オススメあったら教えてください」とファンに呼びかけ、孝太の愛犬・アンジーにキスをする三浦選手との夫婦ショットを披露した。

この投稿に、「うれしそうなステキな写真」「なんだかこちらまで幸せな気持ちになりました」「アンジーちゃん、すっかりお孫さんに！幸せそう」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）