◇パ・リーグロッテ―楽天（2026年4月29日ZOZOマリン）人気ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」のキャラクター、マリオが29日、ロッテー楽天戦でファーストピッチセレモニーに登場した。ルイージとともに来場したマリオは、マウンドから外角低めへの見事なストライク投球。スタンドのファンをどよめかせた。試合中継で解説を務めたロッテOBの清水直行氏は「こんなに投げられるの？」と驚きを口にした。この日の試合は